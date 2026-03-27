Detienen a Jesús "N", "El Gallo", Líder de Grupo Criminal que Traficaba Droga Hacia EUA: FGR

El Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República, Ulises Lara dio a conocer resultados importantes en tema de seguridad.

Informó que derivada de una acción operativa, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, se logró la desarticulación de una banda criminal conformada por 8 personas, entre ellas, Jesús "N", El Gallo, como líder del grupo criminal de Cárteles Unidos, quien operaba en Michoacán y Puebla.

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También se realizaron cateos, donde se decomisaron armas largas, cortas, dinero y droga. En estos cateos, siete de ellos en Tancítaro, Uruapan y Apatzingán, Michoacán, y uno en Santa María La Alta, Puebla, se logró la detención de Jesús “N” alias El Gallo, Jaime “N”, Flavio “N”, Bulmaro “N”, Joaquín “N”, Agustín “N”, Uziel “N” y José “N”.

Dicho grupo criminal enviaba droga hacia Estados Unidos, informó la FGR.

"Todas estas acciones nos permitieron establecer que esta organización criminal se encargaba del trasiego de droga de México a la ciudad estadounidense de Kansas City, donde era distribuido el narcótico".







Detenciones de banda criminal, entre ellos su líder El Gallo, informa FGR en conferencia.

Los detenidos por la FGR son:

Jesús "N", alias “Gallo" y/o “Serrucho" y/o “Licenciado", identificado como probable Líder del grupo criminal

Uziel "N"

José Alfonso "N"

Jaime "N"

Bulmaro "N"

Agustín "N"

Flavio "N"

Joaquín "N"

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