Detienen a Tres de la Célula "Cabrera Sarabia" y Aseguran 50 Kilos de Metanfetamina en CDMX
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Gabinete de Seguridad y SSC-CDMX detuvieron a tres integrantes de la célula "Cabrera Sarabia" y aseguraron 50 kilos de metanfetamina en CDMX.
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Elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) detuvieron este lunes a tres integrantes de la célula delictiva conocida como "Cabrera Sarabia", en un operativo que derivó también en la incautación de 50 kilogramos de metanfetamina y un vehículo.
50 kilos de meta que no llegarán a las calles de CDMX
El operativo fue resultado de trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional, de acuerdo con lo que informó el Gabinete de Seguridad a través de sus canales de comunicación.
Las instituciones involucradas en la operación incluyen a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la propia SSC-CDMX.
Un golpe a las finanzas del crimen organizado
Las autoridades señalaron que las acciones representan una afectación directa a las finanzas y a la operación de grupos generadores de violencia, además de impedir que miles de dosis de metanfetamina llegaran a las calles de la capital del país.
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CT