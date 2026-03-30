Detienen a Tres de la Célula "Cabrera Sarabia" y Aseguran 50 Kilos de Metanfetamina en CDMX

Elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) detuvieron este lunes a tres integrantes de la célula delictiva conocida como "Cabrera Sarabia", en un operativo que derivó también en la incautación de 50 kilogramos de metanfetamina y un vehículo.

50 kilos de meta que no llegarán a las calles de CDMX

El operativo fue resultado de trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional, de acuerdo con lo que informó el Gabinete de Seguridad a través de sus canales de comunicación.

Las instituciones involucradas en la operación incluyen a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la propia SSC-CDMX.

Un golpe a las finanzas del crimen organizado

Las autoridades señalaron que las acciones representan una afectación directa a las finanzas y a la operación de grupos generadores de violencia, además de impedir que miles de dosis de metanfetamina llegaran a las calles de la capital del país.

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CT