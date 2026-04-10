Detienen a Yoexy “N” en Cancún, Cubano Buscado por Tráfico de Drogas en Tampa, Estados Unidos

Autoridades federales y estatales detuvieron este viernes en la colonia Gran Santa Fe II del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, a Yoexy "N", ciudadano cubano con una orden de arresto emitida por autoridades de Tampa, Florida, por el delito de conspiración para la distribución de sustancias controladas.

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La detención fue resultado de trabajos coordinados entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo (SSC).

Los elementos realizaban recorridos de seguridad en las calles Gran Canaria y Cartagena de esa colonia cuando localizaron y detuvieron al sujeto. Tras una inspección, también aseguraron una motocicleta.

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¿Quién es Yoexy "N" y por qué lo buscaban en Tampa?

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad de México, el detenido es de nacionalidad cubana e integrante de un grupo delictivo independiente. Las autoridades lo rastrearon a partir del intercambio de información con agencias estadounidenses enfocadas en el combate a organizaciones criminales.

La orden de arresto fue expedida por las autoridades de Tampa, Florida. No se proporcionaron detalles adicionales sobre el alcance de la investigación en suelo estadounidense.

¿Qué sigue tras la captura?

Yoexy "N" fue informado de sus derechos al momento de la detención y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y dará seguimiento al proceso para su eventual traslado a Estados Unidos.

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CT