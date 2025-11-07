Detienen al Exrector de la UAEM, Alejandro "N", por Caso de Estafa Maestra

El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro "N", fue detenido este viernes 7 de noviembre de 2025 por su presunta participación en el esquema de desvío de recursos conocido como la Estafa Maestra.

Alejandro "N" fue declarado prófugo de la justicia desde 2021, luego de ser acusado por malversación de fondos públicos por un monto de 450 millones de pesos durante su administración como rector de la casa de estudios de Morelos.

Los recursos desviados, usados como garantía de un crédito obtenido con Banco Interacciones durante su rectorado, provenían del subsidio otorgado por el gobierno morelense a la UAEM destinado a cubrir la política salarial, plazas de nueva creación y otros gastos de operación.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Alejandro "N" fue detenido este viernes y actualmente se encuentra en traslado. Al momento de su detención, el exrector de la UAEM vestía polo azul, pantalón de mezclilla y zapato deportivo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado más detalles con respecto a la detención del exrector de la UAEM. La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos ofrecía por su captura una recompensa de hasta mil 110 UMAS.

¿Quién es Alejandro "N"?

En marzo de 2012, Alejandro "N" fue electo rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para el periodo 2012-2018. El detenido es licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la UAEM y doctor en Psicología por la Universidad de Valencia, España.

