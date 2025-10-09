Detienen al 'Gordo Adolfo' en Nezahualcóyotl, Buscado en Perú y con Ficha Roja de Interpol

Las autoridades informaron hoy 9 de octubre de 2025 que se detuvo a Adolfo Ernesto 'N', alias Gordo Adolfo, quien cuenta con una orden de aprehensión en Perú y tiene una ficha roja de búsqueda por parte de Interpol.

Este mismo jueves se informó también de la detención de un hombre relacionado con extorsiones a limoneros en Michoacán y se detalló la zona en la que operaba.

¿De qué acusan al Gordo Adolfo?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó en un comunicado que para detener al Gordo Adolfo se realizó un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Instituto Nacional de Migración (INM) e Interpol.

De acuerdo con información de la SSPC, Adolfo Ernesto Grosso Zamora está implicado en el homicidio de dos suboficiales de la Policía Nacional de Perú.

Al Gordo Adolfo lo detuvieron luego de un operativo en un domicilio ubicado en la colonia Las Maravillas, en el municipio de Nezahualcóyotl.

La SSPC expuso que en 2016 la Policía Nacional de Perú "detuvo a varios implicados en los hechos antes señalados, sin embargo, Adolfo “N” huyó a México, por lo que contaba con una orden de aprehensión en Perú y Ficha Roja emitida por Interpol".

La Secretaría de Marina, junto con personal de la SSPC, trasladó al Gordo Adolfo a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX).

