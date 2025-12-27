Dictan Sentencia de 12 Años de Prisión Contra Jonathan “N”, Ligado al CJNG

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer este sábado 27 de diciembre 2025 que obtuvo sentencia condenatoria de 12 años de prisión en contra de Jonathan “N”, presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación.

La sentencia se le dictó al hallarle responsabilidad en los delitos de posesión de armas de fuego, cargadores y cartuchos, todos de uso exclusivo de las Fuerzas armadas, y contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina y marihuana con fines de comercio, en su variante de venta.

Nota relacionada: ¿Quién Es ‘Delta 1’? Jefe de Sicarios, Cercano a Hijastro de ‘El Mencho’, Líder del CJNG

El Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Aguascalientes, inició la carpeta de investigación en octubre de 2023, en la que obtuvo del juez de Control especializado en el Sistema Penal Acusatorio, la autorización para ejecutar un cateo en un inmueble ubicado en la comunidad de Villa Juárez, en Asientos, Aguascalientes.

Durante el operativo, se logró la detención de Jonathan “N” y se aseguraron 11 armas largas, mil 340 cartuchos útiles, tres portacargadores, 30 cargadores, marihuana, clorhidrato de metanfetamina, dos teléfonos celulares, dos vehículos, una motocicleta y el inmueble.

Posteriormente, el MPF presentó las pruebas para obtener la sentencia condenatoria de 12 años de prisión en contra de Jonathan “N”.

