Cae en Culiacán Uno de los Más Buscados por EUA: ‘El Dany’ Tiene Ficha Roja por el FBI

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó hoy, 5 de noviembre de 2025, sobre la detención de Daniel ‘N’, “El Dany”, de nacionalidad estadounidense, uno de los más buscados por el gobierno de Estados Unidos de América (EUA).

Mediante su cuenta de X, el secretario García Harfuch indicó que Daniel ‘N’ cuenta con ficha roja emitida por del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, acusado de:

Conspiración para la distribución de fentanilo.

En Culiacán, Sinaloa, personal de la @SSPCMexico detuvo a Daniel “N”, alias “El Dany”, de nacionalidad estadounidense, objetivo buscado por autoridades de Estados Unidos, por su participación en delitos de conspiración para la distribución de fentanilo. Contaba con orden de… pic.twitter.com/nW0jKcVIHN — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 5, 2025

'El Dany' será entregado a autoridades de EUA

La detención de “El Dany” se logró en un inmueble ubicado en la colonia Infonavit Humaya, en Culiacán, Sinaloa, donde se resguardaba el sujeto, considerado uno de los objetivos más buscados por autoridades estadounidenses.

Daniel ‘N’, “El Dany” fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso, para posteriormente ser entregado a las autoridades que lo requieren.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN).

