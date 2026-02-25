EUA Levanta Restricciones para su Personal en México tras Violencia por Muerte de "El Mencho"

A través de las redes sociales de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos, se informó hoy 25 de febrero de 2026, que fueron levantadas las restricciones a su personal y sus ciudadanos en México, tras la violencia por el abatimiento de "El Mencho", pero mantiene la alerta de viaje en al menos una decena de estados en el país, en N+ te decimos la lista de cuáles zonas son.

Se han levantado todas las restricciones para el personal del gobierno estadounidense en México. La Embajada de Estados Unidos y todos los consulados en México operan con normalidad.

Destacó que no tienen reportes de cierres de carreteras por parte de las autoridades locales.

Los ciudadanos estadounidenses en México deben reanudar las precauciones habituales. Consulte la alerta de viaje estadounidense para México

Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos mantiene la alerta de viaje para al menos 13 estados en la República Mexicana:

Lista de estados en México donde EUA pide no viajar

Mapa de alerta de viaje que mantiene EUA en cada zona de México, 25 de febrero de 2026. Foto: Travel Maps.State.gov

Colima

Guerrero

Michoacán

Sinaloa

Tamaulipas

Zacatecas

Lista de estados donde se pide reconsiderar viajar

Alerta de Seguridad: Actualización Final: Operaciones de Seguridad en Curso – Misión de EE. UU. en México (25 de febrero de 2026)

Ubicación:México



Evento:

Se han levantado todas las restricciones relacionadas con los eventos del 22 de febrero para el personal del gobierno de EE.… pic.twitter.com/I0iFbNfB3Q — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) February 25, 2026

Baja California

Chiapas

Chihuahua

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Sonora

Lista de estados donde se pide tener mayor precaución

Aguascalientes

Baja California Sur

Coahuila

Durango

Hidalgo

Ciudad de México

Estado de México

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Tabasco

Tlaxcala

Veracruz

Lista de estados para Mantener precauciones normales

Campeche

Yucatán

