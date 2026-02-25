Inicio Nacional Seguridad EUA Levanta Restricciones para su Personal en México tras Violencia por Muerte de "El Mencho"

EUA Levanta Restricciones para su Personal en México tras Violencia por Muerte de "El Mencho"

Aunque el gobierno de Estados Unidos levantó las restricciones para su personal, mantiene la alerta de viaje para al menos 13 estados en la República Mexicana; conoce cuáles son y el motivo

EUA Levanta Restricciones a sus Ciudadanos en México, Pero Mantiene Alerta de Viaje ¿Dónde?

Un integrante de la Policía Estatal de México custodia la entrada del Hotel Tapalpa Country Club este miércoles, en Tapalpa. Foto: EFE

A través de las redes sociales de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos, se informó hoy 25 de febrero de 2026, que fueron levantadas las restricciones a su personal y sus ciudadanos en México, tras la violencia por el abatimiento de "El Mencho"pero mantiene la alerta de viaje en al menos una decena de estados en el país, en N+ te decimos la lista de cuáles zonas son.

Se han levantado todas las restricciones para el personal del gobierno estadounidense en México. La Embajada de Estados Unidos y todos los consulados en México operan con normalidad. 

Destacó que no tienen reportes de cierres de carreteras por parte de las autoridades locales. 

Los ciudadanos estadounidenses en México deben reanudar las precauciones habituales. Consulte la alerta de viaje estadounidense para México

Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos mantiene la alerta de viaje para al menos 13 estados en la República Mexicana:

Lista de estados en México donde EUA pide no viajar

Mapa de alerta de viaje que mantiene EUA en cada zona de México, 25 de febrero de 2026. Foto: Travel Maps.State.gov
  • Colima 
  • Guerrero
  • Michoacán
  • Sinaloa
  • Tamaulipas
  • Zacatecas

Lista de estados donde se pide reconsiderar viajar

  • Baja California
  • Chiapas
  • Chihuahua
  • Guanajuato
  • Jalisco
  • Morelos
  • Sonora

Lista de estados donde se pide tener mayor precaución

  • Aguascalientes
  • Baja California Sur
  • Coahuila
  • Durango
  • Hidalgo
  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Nayarit
  • Nuevo León
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Querétaro
  • Quintana Roo
  • San Luis Potosí
  • Tabasco
  • Tlaxcala
  • Veracruz

Lista de estados para Mantener precauciones normales

  • Campeche
  • Yucatán

