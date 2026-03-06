En Jalisco, Homicidios Bajan 47%; García Harfuch Destaca Caída de ‘El Mecho’

El Gobierno de México dio un informe de resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad en Jalisco, donde el delito de homicidio doloso bajó 47%, de septiembre de 2024 a enero de 2026; Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y dos de sus colaboradores identificados como R1 y El Tuli.

En la conferencia mañanera de hoy, 6 de marzo de 2026, que se realizó en Zapopan, Jalisco, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje a los habitantes de la entidad y dijo:

Estamos juntos, estamos trabajando por la paz, por la seguridad y por el bienestar de los habitantes de este bellísimo estado.

García Harfuch señaló que “a través del análisis de información el seguimiento de estructuras delictivas y el uso de herramientas tecnológicas, se han desarrollado líneas de investigación que han permitido ubicar zonas de operación centros logísticos y redes de apoyo de distintos grupos criminales”.

Del 1 de octubre de 2024 al 28 de febrero de 2026, se han detenido a 890 personas por delitos de alto impacto, mencionó el secretario.

Informe de Incidencia Delictiva en Jalisco

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio el Informe de Incidencia Delictiva en Jalisco, con corte al 31 de enero de 2026, y mencionó los siguientes resultados:

Delito de homicidio doloso bajó 47% de septiembre de 2024 a enero de 2026, al pasar de 4.80 a 2.55 casos diarios, en promedio.

Enero de 2026 es el mes de enero más bajo desde 2015 en homicidios, al bajar 36% entre 2025 y 2026.

Los delitos de alto impacto se han reducido 25%, de septiembre de 2024 a enero de 2026.

Enero de 2026 es el mes más bajo en delitos de alto impacto, en los últimos 17 meses.

