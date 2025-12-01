La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó hoy 1 de diciembre de 2025 que fueron encontrados con vida los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que se reportaron como secuestrados en Jalisco.

El 25 de noviembre se dio a conocer la desaparición de los dos agentes de la SSPC en Zapopan, Jalisco, por lo cual se activaron operativos en la zona para encontrarlos.

Nuestros compañeros de @SSPCMexico que fueron privados de su libertad en Zapopan, Jalisco el pasado 25 de Noviembre se encuentran bien y pronto estarán con sus familias.

Agradecemos a @Defensamx1 @SEMAR_mx @GN_MEXICO_ y al Gobernador @PabloLemusN su apoyo en la búsqueda para… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 1, 2025

Sheinbaum confirma hallazgo de policías

En conferencia de prensa matutina de este lunes en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo mostró un mensaje que le envió Omar García Harfuch, titular de la SSPC, con el cual confirmó que los policías de la SSPC fueron encontrados con vida.

El mensaje que mostró Claudia Sheinbaum decía: "Los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana secuestrados por un grupo criminal en Jalisco fueron encontrados en buen estado de salud".

Video: Localizan a Agentes de la SSPC Reportados como Desaparecidos en Zapopan, Jalisco

Minutos después, Omar García Harfuch publicó un mensaje en sus redes sociales para confirmar el hallazgo y agradecer a elementos de fuerzas federales, que participaron en el operativo para encontrar a los policías.

Nuestros compañeros de SSPC que fueron privados de su libertad en Zapopan, Jalisco, el pasado 25 de Noviembre se encuentran bien y pronto estarán con sus familias.

El titular de la SSPC agradeció a las secretarías de la Defensa y de Marina, así como a la Guardia Nacional y al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, por "su apoyo en la búsqueda para su localización".

