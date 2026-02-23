EUA Emite Alerta para México tras Muerte de 'El Mencho': ¿En Qué Estados Pidió a Resguardarse?

El Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos Consulares, enfocado a información sobre pasaportes estadounidenses, viajes internacionales y visas, emitió una alerta de viaje a sus ciudadanos, este 23 de febrero de 2026, y pidió a resguardarse en varios estados, debido a la ola de violencia en el país tras ser abatido “El Mencho”.

Mexico – Feb. 23 Update: In Puerto Vallarta, flights continue to be disrupted due to availability of flight crews. The Embassy is in close contact with airlines to monitor their plans. All other airports in Mexico are open, and most airports are operating normally. If you are… pic.twitter.com/8K9c8IZ1CS — TravelGov (@TravelGov) February 23, 2026

¿Qué dice el gobierno de EUA sobre alerta de viaje y vuelos en México?

El Gobierno de Estados Unidos informó que los vuelos continúan con interrupciones en Guadalajara y Puerto Vallarta debido a la disponibilidad de tripulaciones.

Informó que todos los demás aeropuertos de México están abiertos y la mayoría opera con normalidad.

Si viaja a través de cualquier aeropuerto que no sea Guadalajara o Puerto Vallarta, no hemos recibido información sobre interrupciones de vuelo relacionadas con la seguridad. Consulte con su aerolínea para confirmar el estado y el horario de su vuelo

EUA pide a estadounidenses en México a resguardarse: Lista de estados

El Departamento de Estado estadounidense instó a los ciudadanos estadounidenses en ciertas zonas de México a que continúen resguardándose en sus hogares y que el personal del gobierno estadounidense lo hace en los siguientes estados y ciudades:

Guadalajara, Jalisco

Puerto Vallarta, Jalisco, Nayarit

Ciudad Guzmán, Jalisco

Tijuana, Baja California

Chiapas

Michoacán

Así pidió el gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos a resguardarse como lo hace su personal en México:

Se encuentra resguardado en sus hogares hasta que se despejen todos los bloqueos, e instamos a los estadounidenses a hacer lo mismo

Lista de estados donde se normalizó situación tras abatimiento de “El Mencho”

El gobierno estadounidense destacó hoy que, aunque se reportaron incidentes el domingo 22 de febrero, la situación se ha normalizado en las siguientes zonas:

Quintana Roo (incluidos Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum)

Sinaloa

Tamaulipas

Con información de N+

HVI

