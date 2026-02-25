Familia que Organiza Excursiones Pierde su Autobús al Ser Incendiado, pero Salva la Vida

Entre los civiles afectados por los bloqueos y quema de vehículos, tras el operativo para la captura y en el que fue abatido ‘El Mencho’ en Jalisco, se cuentan historias valientes donde muchas personas resguardaron a otros civiles de los hechos violentos.

Como lo es el caso de la familia Noriega que tiene 10 años organizando excursiones turísticas que salen desde Aguascalientes y cuyo principal destino es Jalisco.

Norma Noriega cuenta que el domingo 22, salieron de Jesús María a las 5:30 de la mañana con rumbo al zoológico de Guadalajara. 45 personas iban a bordo de un camión que la familia había adquirido 15 días antes. Ni siquiera pudieron quitar el rótulo antiguo o adquirir un nuevo seguro.

Llevaban cuatro horas de trayecto, cuando les faltaba media hora para llegar a su destino, durante una parada en una gasolinera vieron que algo se incendiaba.

Norma Noriega relata lo sucedido:

Empezamos a ver mucho fuego, dijimos: ‘Algo se está quemando’. Llegó una camioneta roja con la cara de pánico de las personas diciendo que acaban de ver como habían matado a una familia y que estaban quemando carros. Lo que hicimos fue que rápido subimos a nuestra gente y dijimos: ‘Hay que regresarnos’. Ya íbamos nosotros de regreso para la caseta a Tepatitlán y vemos que estaba una pipa con químicos que enfrente estaba prendida. De ahí las personas salieron no sé de dónde y en cuestión de segundos nos alcanzaron, nos encañonaron, le dieron la orden a mi hijo de que atravesara el camión. Él les suplicó que no, que si les daba chancita porque era el tercer viaje del camión, todavía lo debemos. Lo único que les suplicamos es que no tocaran a nuestra gente, nos dijeron que camináramos y los obedecimos y vimos como quemaron nuestro camión

Video: Familia Que Organizaba Excursiones Turísticas Se Salvan de Morir Durante Operativo contra "El Mencho"

Ayuda

La familia de Norma y los excursionistas caminaron cerca de 40 minutos hasta que una mujer les ofreció ayuda y los llevó a un pequeño poblado, pasaron la noche en el salón de una capilla.

“Nos metimos a un ranchito, ahí nos escondieron, nos encerraron hasta que empezamos a pedir ayuda por medio de nuestros familiares. El pueblito donde nos escondieron es un pueblito que no les sobra nada pero nos dio tanto, nos dio medicamentos, nos dio cobijas. No nada más éramos nosotros, había varios escondidos y de otros que la gente con el miedo agarró brechas”, narró Norma.

Rescate

Pasadas las 2 de la tarde del lunes 23, un camión que mandó el municipio de Jesús María, llegó a rescatarlos, escoltados por la Guardia Nacional, regresaron a casa. Ahora, la principal preocupación de Norma es resolver el pago de la deuda del camión.

“De esto vivimos, de esto nos mantenemos, tenemos que trabajar ahorita, tenemos miedo, se cancelaron unos viajes que estaban para el jueves”, señaló.

Con información de N+