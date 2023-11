Familiares de Rehenes de Hamás Piden Apoyo al Pueblo Mexicano para Presionar por su Liberación

Familiares de los rehenes secuestrados por Hamás en Israel y la embajadora de ese país en México, Einart Kranz Neiger, hicieron este martes un llamado a la población mexicana para que ayuden a ejercer presión para que sean liberadas las 240 personas que permanecen secuestradas desde el 7 de octubre.

Miriam Calahi, mamá de Ilana Gritzewsky, la joven mexicana que el 7 de octubre fue secuestrada junto con 240 personas, como parte del ataque terrorista de Hamás a Israel, dijo:

No hay día que no voltee al cielo y le pida a Dios, sé que me va a escuchar, pero es momento de alzar la voz, ya pasaron 39 días. Mi voz va a ser su voz. Es una mexicana que, igual que todos aquí, dice malas palabras y que las disfruta, que le encanta comer tacos de canasta. Quiero que me abrace y quiero abrazarla