FBI Habilita Línea Telefónica para Hallar en México a Ryan James Wedding.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), habilitó una línea telefónica para recibir información que lleve a la captura de Ryan James Wedding, exatleta olímpico considerado aliado del Cártel de Sinaloa.

La Embajada de Estados Unidos en México dio a conocer el número al que se puede contactar quien tenga datos del presunto narcotraficante, pues afirman que sus operaciones están basadas en el país para el envío de cocaína.

James Wedding, de origen canadiense, es uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, que ofrece una recompensa de 15 millones de dólares para dar con su paradero.

"Opera desde México en alianza con el Cártel de Sinaloa. Dirige una organización violenta dedicada al tráfico internacional de cocaína", se señaló en un video compartido en X por la representación estadounidense en México.

"Tu denuncia puede marcar la diferencia", añadió el audio del clip.

Video: FBI Busca al Exatleta Canadiense Ryan James Wedding por Presuntos Vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El pasado 19 de noviembre, el propio director del Buró Federal de Investigación, Kash Patel, comparó al canadiense con Pablo Escobar y Joaquín “El Chapo” Guzmán, al afirmar que es una “versión moderna” de ambos.

¿Cuál es el número para dar información sobre Ryan James Wedding?

En la publicación de la Embajada de Estados Unidos se afirma que Ryan James Wedding es líder de una red violenta de narcotráfico, por lo que buscan detenerlo.

Aquellos que lo hayan visto o tengan información sobre él pueden reportarlo al 55-25-79-20-00. La llamada dirigirá a la sede diplomática estadounidense.

Asimismo, se ofrecieron detalles para proceder con la comunicación para ser dirigidos al FBI.

Al iniciar la llamada, se debe presionar “0” y, cuando un operador responda, mencionar que se desea hablar con el FBI y que se tiene información sobre Ryan James Wedding.

¿Quién es Ryan James Wedding?

Las autoridades estadounidenses identifican a Ryan James Wedding como el canadiense con mayores distribuciones de cargamentos de cocaína procedente de Colombia hacia Estados Unidos.

Video: Estados Unidos Eleva a 15 Millones de Dólares Recompensa por Captura de Ryan James Wedding.

Según la fiscal general Pam Bondi, la red de Wedding mueve aproximadamente 60 toneladas de cocaína al año hacia Los Ángeles mediante tráileres que cruzan desde México.

Antes de iniciar su carrera delictiva, fue snowboarder (deportista de tabla sobre nieve) y representó a su país en los Juegos Olímpicos de Invierno del 2002, celebrados en Salt Lake City.

Fue detenido en 2010 en California y sentenciado a cuatro años de prisión. Sin embargo, una vez fuera de la cárcel siguió en el crimen organizado. Además, se le señala por haber ordenado dos asesinatos en Ontario, Canadá, en noviembre del 2023, por el presunto robo a un cargamento de droga.

Está acusado en Estados Unidos por los delitos de dirigir una empresa delictiva y conspiración para la distribución de cocaína. Además, enfrenta cargos por intimidación de testigos y asesinato, después de que un testigo federal del caso fue asesinado en 2024 en Medellín.

James Wedding mide aproximadamente 1.93 metros y pesa entre 104 y 113 kilos. Las autoridades estadounidenses han advertido que podría cambiarse el color del pelo, su aspecto y hacer cualquier cosa para evitar ser capturado.

Con información de Juan Pablo Narcia

ASJ