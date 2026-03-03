FGR Ofrece Detalles de Vinculación a Proceso del Contador de Emilio Lozoya, Exdirector de Pemex

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó esta tarde del 3 de marzo de 2026, la detención y vinculación a proceso de Jorge “N”, contador del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya.

De acuerdo con las investigaciones, enfrenta cargos por defraudación fiscal equiparada. Se encuentra internado en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

¿Quién es Jorge “N”?

Jorge “N” fue contador de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y una figura de extrema confianza para el matrimonio Lozoya-Eckes al gestionar sus finanzas personales, así como sus empresas.

Lo anterior fue posible al ser propietario de un despacho, el cual utilizó para llevar la contabilidad personal del matrimonio.

Los hechos que se le imputan son los que acontecieron en el periodo del 2014 al 2018 (durante el sexenio de Enrique Peña Nieto), cuando evadió el pago de 28 millones 150 mil 800 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Esta persona fungió además como apoderado de Yacani, empresa de Marielle Helene Eckes de la que era administradora y fue señalada por triangulación de recursos relacionados con los casos Odebrecht y AHMSA.

Jorge “N” es accionista de 19 empresas, en una de las cuales figura como órgano de vigilancia y apoderado legal.

Confirman detención de tres con semisumergible en Manzanillo

Detenciones de tres personas en Manzanillo con droga en semisumergible. Foto: FGR

La Fiscalía también informó sobre el aseguramiento de varias toneladas de cocaína en un semisumergible cerca de las costas de Manzanillo, Colima. En este operativo se detuvo a tres personas.

¿Quiénes son los tres detenidos y cuál es su nacionalidad?

Manuel Fabricio "N" (ecuatoriano)

Richard Paul "N" (ecuatoriano)

Jorge "N" (colombiano)

Dan 108 de cárcel a Alejandra "N" de "Los Rojos"

Alejandra "N", ligada con "Los Rojos". Foto: FGR

Asimismo, dio a conocer la sentencia condenatoria de 108 años de prisión y una multa de más de 760 mil pesos contra Alejandra “N”, por los delitos de secuestro en agravio de dos víctimas y delincuencia organizada.

Está vinculada con el grupo delictivo "Los Rojos" con presencia en Morelos.

¿Quién es Alejandra “N”?

Alejandra “N” también conocida como"Candy" o “Candela”. Se le atribuye formar parte de la organización criminal autodenominada “Los Rojos”, liderada por Santiago Mazarí Hernández alias “El Carrete”, y se le relaciona con la comisión de delitos contra la salud y secuestro en el estado de Morelos.

