FGR Investiga Asalto a Personal de Cepropie en San Luis Potosí; Recuperan Equipo Robado
N+
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que inició una carpeta de investigación, por el robo de equipo a personal del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), de la Secretaría de Gobernación (Segob), ocurrido el pasado 25 de enero en San Luis Potosí.
Recuepran equipo robado de Cepropie
Los hechos denunciados refieren que la madrugada del domingo, dicho personal fue abordado por personas armadas, cuando circulaban en un tramo carretero, donde fueron despojados de equipo de grabación.
El pasado martes 27 de enero, elementos de la Guardia Nacional (GN) recuperaron el equipo robado, el cual fue abandonado en un paraje del municipio de Guadalcázar, a 28 kilómetros del lugar de los hechos.
January 29, 2026
