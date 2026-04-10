FGR Presenta Dos Capturas con Coordinación Internacional y de Fuerzas de Seguridad

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes 10 de abril de 2026 sobre dos detenciones realizadas en coordinación con autoridades internacionales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina: un hombre imputado por trata agravada de menores en Yucatán y otro detenido en Sinaloa por el homicidio de dos policías federales ministeriales en 2020.

Caso Yucatán: una denuncia de Australia desató la investigación

El primer caso arrancó en noviembre de 2025, cuando la embajada de Australia en México presentó una denuncia ante la FGR. La oficina del enlace directivo México y Centroamérica reportó hechos posiblemente constitutivos de delito investigados por un equipo de la Policía de Queensland especializado en abuso infantil y delitos sexuales, vinculados a material aparentemente producido en el estado de Yucatán y compartido en julio de 2023.

A partir de esa denuncia, la FGR detectó que un connacional realizaba la posible venta de material con contenido de abuso sexual infantil en redes sociales. En coordinación con la SSPC, las autoridades identificaron a Josué Raúl "N", quien en un periodo aproximado de 10 años habría utilizado diversas plataformas digitales para enganchar a niñas, niños y adolescentes, videograbarlos en actos sexuales y vender el material.

Con una orden de aprehensión en mano, elementos de la FGR, la SSPC y la Secretaría de Marina ejecutaron el operativo en un domicilio de la colonia Mulchechén, en Kanasín, Yucatán. Ahí fueron aseguradas tabletas, celulares, tarjetas SIM y microSD, así como el inmueble.

Imputación por trata agravada y prisión preventiva

En audiencia inicial ante un juez de control, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) formuló imputación a Josué Raúl "N", por su posible participación en el delito de trata de personas agravado, en la hipótesis de inducir por cualquier medio a personas menores de 18 años a realizar actos sexuales con fines de producción de material y obtener beneficio económico de su explotación.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional. El juez ordenó prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social de Mérida, Yucatán.

Caso Morelos: captura en Sinaloa por crimen de 2020

En el segundo caso, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la SSPC, detuvieron en la colonia Industrial El Palmito, municipio de Culiacán, Sinaloa, a Óscar Raúl "N". El individuo contaba con orden de aprehensión por su probable participación en el homicidio calificado y secuestro agravado de dos policías federales ministeriales, hechos ocurridos el 7 de febrero de 2020 en Cuernavaca, Morelos.

De acuerdo con la FGR, ese día Óscar Raúl "N" y otros integrantes de un grupo criminal agredieron con armas de fuego de alto calibre a personal de la policía de la fiscalía. Uno de los agentes murió en el lugar; el otro fue privado de su libertad a bordo de una camioneta, que horas después fue localizada con armas largas en su interior y el segundo agente sin vida.

Tras su detención, le fue leída la cartilla de derechos en estricto apego al debido proceso. Posteriormente, fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad judicial competente en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Morelos, con sede en Xochitepec.

La FGR reitera principio de presunción de inocencia

Al presentar los casos, el vocero de la institución, Ulises Lara López, subrayó que ambos imputados serán tratados conforme a la ley.

"A las personas mencionadas, de acuerdo con la presunción de inocencia, se les tratará como tales en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional", señaló.

La fiscalía también reiteró su postura institucional: "Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie", afirmó Lara López.

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CT