Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano Reciben Capacitación en EUA para Seguridad en Frontera

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) compartió imágenes de la “capacitación de fuerzas de operaciones especiales mexicanas" que realizaron en Estados Unidos.

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Esto como parte del programa de adiestramiento 2026 para el personal militar del Comando Norte y de Defensa que se implementó en instalaciones de las Fuerzas Armadas de ambos países; del 18 de enero al 13 de marzo de 2026, en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos.

“Capacitación de Fuerzas de Operaciones Especiales Mexicanas en los Estados Unidos de América”



De conformidad al programa de adiestramiento del año 2026 para el personal militar del Comando Norte y de Defensa a implementarse en instalaciones de las Fuerzas Armadas de ambos… pic.twitter.com/Li1ejvOrza — @Defensamx (@Defensamx1) April 8, 2026

¿Qué adiestramiento recibieron?

De acuerdo con una breve nota informativa de la Sedena, se precisó que personal de Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Comando Norte de Estados Unidos realizaron ejercicios de adiestramiento en tácticas y técnicas de operaciones especiales.

¿Qué dice la Sedena sobre el adiestramiento de fuerzas especiales mexicanas?

La Sedena aseguró que el adiestramiento militar realizado por algunos de sus elementos permitió incrementar la coordinación operativa entre los ejércitos de México y Estados Unidos y fortalecer la compatibilidad operativa y procedimientos comunes para mejorar la preparación y capacidad de ambos ejércitos.

"A fin de contribuir a garantizar la seguridad en la frontera común; bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y pleno respeto a las decisiones y territorios soberanos", así lo dio a conocer la Sedena.

¿Cuántos militares de México recibieron adiestramiento en EUA?

En 2025, el Senado de la República, con 104 votos a favor, avaló permitir la salida de 40 militares de la Sedena para participar en el Evento No. SOF28 “Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Mexicanas en los Estados Unidos Continentales (CONUS, por sus siglas en inglés)”, que se llevó a cabo del 18 de enero al 13 de marzo de 2026, en Camp Shelby, Mississippi.

La delegación de la Sedena asistió con su armamento a bordo de una aeronave tipo “Hércules C-130” de la Fuerza Aérea Mexicana, con fecha de salida del 18 de enero de 2026 y de retorno el 13 de marzo del mismo año.

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Con información de N+

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