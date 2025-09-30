García Harfuch Anuncia Detención de Extorsionadores en Tabasco

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó hoy 30 de septiembre de 2025 de la detención de tres personas relacionadas con extorsiones en Tabasco.

Previamente, García Harfuch informó sobre la captura de Juan Pablo Vargas Báez, alias Chuki, piloto aviador de Los Chapitos, y quien está presuntamente relacionado con el Cártel de Sinaloa.

El pasado lunes, el titular de la SSPC reveló que fue detenido Gustavo ‘N’, alias Viejón, presunto jefe del grupo operativo La Barredora, afín con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @FGETabasco y @SSPCTabasco detuvieron a tres personas en el municipio Centro de Tabasco, vinculadas con extorsión y cobro de piso.

— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 30, 2025

Revelan detalles sobre detenidos en Tabasco

Autoridades federales revelaron detalles sobre la detención de los presuntos extorsionadores en Centro, Tabasco, y revelaron que están vinculados con cobro de piso.

En el operativo participaron elementos de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), junto con Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), ambas de Tabasco.

Luego de labores de inteligencia, agentes de seguridad identificaron en Centro, Tabasco, a tres hombres relacionados con extorsiones y cobro de piso, por lo cual los ubicaron a bordo de un vehículo y, al hacerles una revisión, confirmaron que portaban armas de fuego y les hallaron objetos ilícitos.

150 dosis de marihuana

Dos armas largas

Un arma corta

Tres cargadores

27 cartuchos útiles

Tres chalecos tácticos

23 ponchallantas

Dinero en efectivo

Valentín de Jesús Rodríguez Hernández, de 22 años, alias El Chupón

Ulises Rodas García, de 35 años, alias El Técnico

Francisco López Juárez, alias El Sombra

