García Harfuch Destaca Disminución de 28% en Homicidios en BC, el Nivel Más Bajo Desde 2018

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer hoy, 30 de enero de 2026, los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad en el estado de Baja California.

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada desde Tijuana, el funcionario destacó que hubo una disminución de 28% en homicidios, en un comparativo anual de 2024 a 2025.

De septiembre de 2024 a diciembre de 2025, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en la entidad se redujo en 42%. Si se compara el total anual de 2024 contra 2025, la disminución es de 28%, siendo el nivel más bajo desde 2018.

El funcionario federal dijo que Baja California pasó del segundo al tercer lugar nacional en concentración de homicidio doloso.

“Baja California ha sido un ejemplo de coordinación entre todas las instituciones del Gabinete de Seguridad pero también locales. Ha habido reforzamientos constantes, no solo de personal, sino también de personal de investigación. La Fiscalía implementó una unidad especial para combatir la extorsión”, expresó.

Noticia relacionada: Prisión Preventiva a Efigenio”N”, Exfuncionario de Veracruz, por Presuntos Casos de Extorsión.

Delitos de alto impacto

Sobre los delitos de alto impacto, dio a conocer que de septiembre de 2022 a diciembre de 2025 el promedio diario se redujo 38%, y al comparar anualmente, se registró una disminución de 32%.

“Destacan reducciones significativas en delitos que afectan directamente a la ciudadanía y a la actividad económica”, dijo y enlistó esos ilícitos:

Robo de vehículo con violencia

Robo a negocio

Lesiones dolosas por disparos de arma de fuego

Extorsión

Noticia relacionada: Investiga FGE de BC Denuncia por Presunta Red de Trata de Menores en Secundaria 6 de Tijuana.

Resultados operativos

García Harfuch también informó que del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026 se obtuvieron los siguientes resultados operativos:

Detención de 5 mil 509 personas

Aseguramiento de mil 253 armas de fuego

Decomiso de 30 mil 680 kilos de drogas , entre ellos 242 kilos de fentanilo y 621 mil 356 pastillas de fentanilo

, entre ellos 242 kilos de y 621 mil 356 pastillas de fentanilo Desmantelamiento de tres laboratorios para la producción de metanfetamina

Combate a la extorsión

Por otra parte, el titular de la SSPC destacó la estrategia nacional contra la extorsión, gracias a la cual en la entidad suman más de 70 personas, y una disminución del 50% en la incidencia de este delito.

De acuerdo con García Harfuch, de los detenidos, 11 eran objetivos prioritarios, por lo que se iniciaron 29 carpetas de investigación que derivaron en la desarticulación de 20 bandas criminales dedicas a la extorsión.

También se cumplimentaron órdenes de aprehensión por extorsión agravada a comerciantes y se realizaron detenciones en flagrancia derivado de denuncias ciudadanas, dijo.

Entre los detenidos, destacó a Fabián “N” y Alberto “N”, por extorsión a comerciantes de la Central de Abastos en Baja California.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb