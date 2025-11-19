García Harfuch Anuncia Detención de Un Presunto Autor Intelectual del Homicidio de Carlos Manzo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención de Jorge Armando ‘N', un presunto autor intelectual de la muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En conferencia de prensa hoy 19 de noviembre de 2025, el secretario García Harfuch detalló que Jorge Armando 'N' es uno de los líderes que planearon y efectuaron el homicidio de Carlos Manzo.

Identifican a implicados en homicidio de Carlos Manzo

Omar García Harfuch informó que derivado de la investigación se logró identificar a dos sujetos que, horas antes del ataque, acompañaron al agresor Víctor Manuel 'N', quien fue neutralizado el día del ataque al cometer el homicidio.

Las otras dos personas que estarían implicadas en el homicidio de Carlos Manzo fueron identificadas como Fernando Josué 'N' y Ramiro 'N', este último contaba con antecedentes delictivos por uso de armas de fuego y se le relaciona con un grupo criminal con presencia en Michoacán.

Indicó que ambos sujetos fueron hallados sin vida el pasado 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho, aparentemente para impedir el desarrollo de las investigaciones.

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Cabe recordar que el Gobierno de México lanzó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas, en el marco del Día de Muertos.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia cuenta con 12 ejes y una inversión de 57 mil millones de pesos.

Luego del homicidio del alcalde, uno de los autores materiales fue abatido cuando ya había sido sometido; el pasado 6 de noviembre, la Fiscalía de Michoacán lo identificó como:

Ese día, el fiscal Torres Piña destacó que en los hechos participaron más de 2 personas y que el homicidio de Carlos Manzo se encuentra relacionado con grupos de la delincuencia organizada.

Al respecto, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que podría haber un grupo delincuencial organizada detrás del asesinato del alcalde de Uruapan, sin embargo, descartó que exista algún vínculo con la escolta de Carlos Manzo.

Previamente, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, afirmó el pasado 3 de noviembre de 2025, que "hay grupo de la delincuencia organizada atrás de este homicidio".

