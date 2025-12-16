García Harfuch Participa en Mesa de Seguridad de Chiapas; Destaca Incidencia Delictiva a la Baja

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, acudió a la Mesa de Seguridad de Chiapas con el gobernador Eduardo Ramírez, a quien reconoció por su coordinación con las instituciones de seguridad y el Gobierno de México.

En un mensaje publicado este 16 de diciembre de 2025 en redes sociales, el funcionario federal también destacó el fortalecimiento de la Policía Estatal y la Fiscalía del Estado.

Estos esfuerzos de coordinación reflejan una incidencia delictiva a la baja y avances contundentes en el combate a la delincuencia en lo que va de su gobierno.

Combate a la violencia

Por su parte, el gobernador Eduardo Ramírez enfatizó que la Mesa de Paz Nacional ha permitido, de manera coordinada, combatir la violencia y llevar a Chiapas a una pacificación donde las familias se sientan seguras y protegidas.

Agradeció el respaldo del titular de la SSPC y la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y “por acompañarnos en nuestra aspiración de construir la paz todos los días”, según indicó en su cuenta de la red social X.

Al extender su agradecimiento a mandos militares, navales, de la Guardia Nacional e instancias estatales y federales, sostuvo que “el trabajo conjunto y el compromiso han sido clave para construir un Chiapas en paz”.

“Agradezco profundamente la visita y el respaldo del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y muy especialmente de la Presidenta y Comandanta de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias a su compromiso y acompañamiento ha sido posible avanzar de manera decisiva en la pacificación de Chiapas. Sin su apoyo, este logro no habría sido posible”, reiteró.

