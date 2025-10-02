La Fiscalía General de la República (FGR) recibió este jueves 2 de octubre en extradición por parte del gobierno de Perú a Adolfo "Q", de nacionalidad mexicana y peruana, requerido por el Juzgado de Control de la Región Judicial Nueve con sede en Centro, en Tabasco, por su probable responsabilidad en el delito de violación.

De acuerdo con la FGR, Adolfo “Q” habría mantenido relaciones sexuales mediante el uso de violencia física en contra de una víctima, por lo que fue detenido en febrero de 2025 en la República del Perú.

Noticia relacionada: Segunda Flotilla Avanza Rumbo a Gaza; Israel Ficha a 250 Personas de Barcos en Global Sumud

Posteriormente, el gobierno peruano concedió la extradición del reclamado al gobierno de México y la entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, Perú, con el fin de ponerlo a disposición de la autoridad judicial mexicana que lo requiere.

Lo anterior, en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre ambas naciones, precisó la FGR en un comunicado.

Suscrito enn mayo de 2000, el Tratado de Extradición entre ambas naciones regula la entrega de personas acusadas o condenadas por delitos entre ambos países.

Este tratado establece el marco jurídico para la colaboración entre las autoridades de ambas naciones en la persecución de la justicia y evita la impunidad de los delincuentes.

Historias recomendadas:

AMP