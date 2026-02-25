Inicio Nacional Seguridad Golpe al Narco en Durango: Aseguran Más de 2 Toneladas de Metanfetaminas Valuadas en 4 Mil MDP

Golpe al Narco en Durango: Aseguran Más de 2 Toneladas de Metanfetaminas Valuadas en 4 Mil MDP

El asegramiento de 2.4 toneladas de metanfetamina en un laboratorio clandestino representa un golpe significativo de más de 4,651 millones de pesos

Laboratorio clandestino asegurado en el poblado de Chacala, Durango.

Laboratorio clandestino asegurado en el poblado de Chacala, Durango. Foto: Secretaría de Marina

Este miércoles, 25 de febrero de 2026, Fuerzas federales, encabezadas por la Secretaría de Marina, localizaron y neutralizaron un laboratorio clandestino de cocimiento, en inmediaciones del poblado de Chacala, Durango.

Mediante un comunicado, se informó que el operativo se llevó a cabo durante patrullajes de vigilancia aérea, durante el cual se obtuvo como resultado la localización de dicho laboratorio, así como el aseguramiento y destrucción de aproximadamente 2 mil 400 kilogramos, equivalente a 2.4 toneladas, de producto terminado de metanfetamina, y diversos precursores químicos, entre los que destacan: 

  • 24,960 litros de alcohol etílico y 26,160 litros de P2P.
  • Precursores sólidos: 26,160 kilogramos de sosa cáustica.
  • 900 kilogramos de cianuro.
  • 10 kilogramos de aluminio.

Golpe al narco por más de 4 mil millones de pesos

El laboratorio contaba con materiales y accesorios para la producción de droga sintética, siendo inhabilitados en su totalidad para evitar su reutilización, entre los que se encontraban:

  • Reactores, condensadores, centrifugadoras, mezcladoras, tanques de gas, tambos, tinas y bidones.

Este aseguramiento representa un golpe significativo a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada, que corresponde a más de 4,651 millones de pesos; evitando que sustancias ilícitas lleguen a las calles, contribuyendo a la seguridad de las familias mexicanas.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, por conducto de la Cuarta Región Naval, y de la Fiscalía General de la Republica (FGR).

