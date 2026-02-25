Golpe al Narco en Durango: Aseguran Más de 2 Toneladas de Metanfetaminas Valuadas en 4 Mil MDP

Este miércoles, 25 de febrero de 2026, Fuerzas federales, encabezadas por la Secretaría de Marina, localizaron y neutralizaron un laboratorio clandestino de cocimiento, en inmediaciones del poblado de Chacala, Durango.

Mediante un comunicado, se informó que el operativo se llevó a cabo durante patrullajes de vigilancia aérea, durante el cual se obtuvo como resultado la localización de dicho laboratorio, así como el aseguramiento y destrucción de aproximadamente 2 mil 400 kilogramos, equivalente a 2.4 toneladas, de producto terminado de metanfetamina, y diversos precursores químicos, entre los que destacan:

24,960 litros de alcohol etílico y 26,160 litros de P2P.

Precursores sólidos: 26,160 kilogramos de sosa cáustica.

900 kilogramos de cianuro.

10 kilogramos de aluminio.

Golpe al narco por más de 4 mil millones de pesos

El laboratorio contaba con materiales y accesorios para la producción de droga sintética, siendo inhabilitados en su totalidad para evitar su reutilización, entre los que se encontraban:

Reactores, condensadores, centrifugadoras, mezcladoras, tanques de gas, tambos, tinas y bidones.

Este aseguramiento representa un golpe significativo a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada, que corresponde a más de 4,651 millones de pesos; evitando que sustancias ilícitas lleguen a las calles, contribuyendo a la seguridad de las familias mexicanas.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, por conducto de la Cuarta Región Naval, y de la Fiscalía General de la Republica (FGR).

Con información de N+

