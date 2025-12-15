Harfuch Agradece el Reforzamiento en la Cooperación de Seguridad Bilateral Entre México y Canadá

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, y el ministro de Seguridad Pública de Canadá, Gary Anandasangaree, mantuvieron una conversación telefónica el 15 de diciembre de 2025 para abordar temas de cooperación en materia de seguridad bilateral.

García Harfuch caracterizó el intercambio como un diálogo franco y productivo enfocado en fortalecer los mecanismos de seguridad entre ambas naciones. El funcionario mexicano agradeció públicamente al ministro canadiense por la comunicación, según lo expresó en sus redes sociales.

Agradezco al Ministro de Seguridad de Canadá, Gary Anandasangaree la conversación telefónica de esta tarde, donde sostuvimos un diálogo franco y productivo para fortalecer la seguridad bilateral entre México y Canadá

Durante la llamada, los funcionarios avanzaron en prioridades compartidas entre ambos países y discutieron el Plan de Acción Canadá-México, un mecanismo de cooperación bilateral existente entre ambas naciones.

El secretario mexicano enfatizó la importancia de la colaboración internacional en estos temas.

Avanzamos en prioridades compartidas y en el Plan de Acción Canadá-México, con la convicción de que la cooperación internacional es fundamental para la seguridad y el bienestar de nuestras naciones

La cuenta oficial de Public Safety Canada confirmó la llamada a través de sus redes sociales, describiendo el intercambio como productivo y señalando que se enfocó en fortalecer la seguridad bilateral y avanzar en prioridades compartidas, incluyendo el progreso en el Plan de Acción Canadá-México.

No se proporcionaron detalles específicos sobre las prioridades concretas discutidas durante la conversación ni sobre los acuerdos alcanzados en el marco del Plan de Acción bilateral mencionado por ambas partes.

La conversación se desarrolla en un contexto de preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en junio y julio de ese año en Estados Unidos, México y Canadá.

El torneo representará la primera ocasión en que tres países coorganicen el evento deportivo más grande del mundo, lo que requerirá coordinación en materia de seguridad entre las tres naciones anfitrionas para garantizar el desarrollo del campeonato, que reunirá a 48 selecciones nacionales.

Historias recomendadas:

CT