Cumplimentan Nueva Orden de Arresto Contra Hernán 'N' por Desaparición Forzada

La Fiscalía General de Tabasco informó que fue cumplimentada una nueva orden de arresto contra Hernán 'N', exsecretario de Seguridad de la entidad, por el delito de desaparición forzada.

La dependencia ministerial señalo que la aprehensión fue cumplimentada en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 "El Altiplano", en el Estado de México, donde el exfuncionario, acusado de liderar el grupo criminal La Barredora, se encuentra preso.

"Tras el análisis de los datos de prueba presentados, un Juez de Control dictó el mandamiento judicial", indicó en un comunicado la noche de este lunes 30 de marzo.

"Hasta el momento, de acuerdo con las investigaciones y los antecedentes de este caso de desaparición forzada, se han derivado la emisión de 19 órdenes de aprehensión, de las cuales 10 personas ya se encuentran vinculadas a proceso", añadió el comunicado.

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La Fiscalía no precisó si las otras nueve personas ya fueron detenidas y están en espera de que se defina su situación jurídica o se encuentran prófugas de la justicia.

Video: Hernán "N": Cumplimentan Nueva Orden de Aprehensión en su Contra ¿Cuál Es el Delito?.

"El Comandante H" ligado al CJNG

Hernán 'N', "El Comandante H", fue detenido el 12 de septiembre de 2025 en una zona exclusiva de Asunción, Paraguay, luego de siete meses prófugo. Cinco días después de su arresto fue expulsado del país sudamericano para ser recluido en El Altiplano.

Autoridades federales lo acusan de encabezar "La Barredora", una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación. Se le imputan los cargos de delincuencia organizada por presuntamente operar una red criminal desde su despacho. Igual enfrenta cargos de secuestro y extorsión.

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Además, se le atribuye facilitar el robo de combustible (huachicol) y el tráfico de migrantes mientras fungía como jefe de la policía (2019-2024).

Durante los últimos meses ha presentado diversos recursos para acceder a la carpeta de investigación, desbloquear sus cuentas financieras o tratar de evitar su envío a Estados Unidos, algo poco claro porque no se han revelado acusaciones en tribunales de ese país.

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