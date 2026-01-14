Este miércoles se registró un incendio en una recicladora ubicada en la carretera Toluca-Tenango, colonia San Lucas Tepemajalco, municipio de San Antonio la Isla, Estado de México.

El siniestro fue reportado por el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Calidad y Coordinación (C5) del Estado de México. Autoridades confirmaron que el incendio ya está controlado.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos ha sofocado el incendio en su totalidad

Incendio causó afectaciones a la circulación vehicular

El C5 reportó que "el humo denso afecta la visibilidad a los conductores" que transitan por la carretera.

Las autoridades confirmaron que se trata de una recicladora de materiales PET (tereftalato de polietileno).

Personal de emergencia realizó cortes a la circulación vehicular como medida preventiva. El C5 indicó que unidades especializadas están "realizando corte a la circulación para evitar la zona."

Servicios de emergencia acudieron al lugar

Bomberos y personal de Protección Civil se encuentran en el sitio atendiendo la emergencia. Las autoridades no han reportado personas lesionadas hasta el momento.

La información sobre el incidente fue clasificada como preliminar por el C5 estatal, que mantiene monitoreo constante de la situación.

