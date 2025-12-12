Ingresan a ‘El Limones’ y 5 más de ‘Los Cabrera’ al Penal del Altiplano

La mañana de hoy, 12 de diciembre de 2025, Edgar “N”, alias El Limones, fue ingresado al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 1 "El Altiplano", junto con cinco personas más que fueron detenidas en Coahuila y Durango.

En contexto

Edgar “N” , presunto integrante de la organización criminal Los Cabrera , fue detenido el 10 de diciembre durante un operativo en Durango.

, presunto integrante de la , fue el 10 de diciembre durante un operativo en Durango. El sujeto es acusado de amenazar y extorsionar a comerciantes y ganaderos en la zona de La Laguna.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dijo que la detención constituía “un golpe directo a las redes de extorsión”.

dijo que la detención constituía “un golpe directo a las redes de extorsión”. Ayer 11 de diciembre de 2025, el Gabinete de Seguridad reportó la detención de otros cinco sujetos de la célula criminal de El Limones.

Este grupo es señalado de extorsionar a comerciantes, ganaderos, comerciantes y agricultores.

Video: Detienen en Durango a "El Limones", Operador de la Organización Criminal "Los Cabrera"

¿Quién es Edgar “N”, El Limones?

De acuerdo con información de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), Edgar “N” es presunto integrante de la organización criminal Los Cabrera, afín a Los Mayos del Cártel del Pacífico.

Es presunto jefe de plaza de Los Cabrera en la Región Laguna de Durango y Coahuila.

de Los Cabrera en la Región Laguna de Durango y Coahuila. Es señalado como operador financiero de dicho grupo delictivo.

de dicho grupo delictivo. Se encuentra en el segundo nivel de la estructura criminal.

de la estructura criminal. Recibe órdenes de José Luis Cabrera Sarabia, alias El 03 o El 300.

Según las investigaciones, Edgar "N" es investigado por amenazas y extorsiones contra comerciantes y ganaderos, pero también por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Presuntamente, recibió depósitos millonarios de origen injustificado y realizó transferencias a empresas vinculadas con lavado de dinero.

Además, participó en la compraventa de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes y juegos de apuesta.

Video: Caen 5 de Grupo Criminal de "El Limones", Dedicado a Extorsionar a Ganaderos, Comerciantes y Empresarios

Detención de grupo delincuencial

En seguimiento al caso de Edgar “N”, las fuerzas de seguridad mantuvieron cateos tanto en Durango como en Coahuila, gracias a lo cual, elementos de la SSPC, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia detuvieron a otras cinco personas de esta célula criminal.

Se trata de un grupo relacionado con extorsiones a comerciantes y ganaderos de la región, dijo el Gabinete de Seguridad en redes sociales.

“En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en el Gabinete de Seguridad seguimos trabajando en coordinación para desarticular estructuras criminales vinculadas con este delito y proteger a la población”, puntualizó.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb