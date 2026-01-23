Inicio Nacional Seguridad Inseguridad en México: Top 5 de Ciudades Donde la Gente Tiene Más Miedo

Inseguridad en México: Top 5 de Ciudades Donde la Gente Tiene Más Miedo

|

N+

-

Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana revela cuáles son las ciudades con mayor y menor percepción de inseguridad, así como los espacios físicos donde la gente tiene más miedo

Operativo de seguridad luego de hecho de violencia en Uruapan el 5 de noviembre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Operativo de seguridad luego de hecho de violencia en Uruapan el 5 de noviembre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

COMPARTE:

Durante diciembre de 2025, el 63.8% de los mexicanos de 18 años y más aseguró sentirse inseguro de vivir en su ciudad, frente al 61.7% registrado en el mismo periodo de 2024, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hoy, 23 de enero de 2026.

De acuerdo con la información, el que 69.4% de las mujeres se sintió insegura frente al 57.1% de los hombres.

  • Qué datos ofrece la ENSU: Informa cómo la población percibe la seguridad en sus ciudades.
  • Cuál es el propósito: Informar sobre la percepción de la seguridad pública y proporcionar elementos para la toma de decisiones de política pública en esta materia.

Noticia relacionada: Garcia Harfuch Destaca Disminución del 28% en Homicidios en Veracruz.

Video: Estas Son las Ciudades Donde Se Percibe Más Inseguridad, Según ENSU de Diciembre 2025

¿Cuáles son las ciudades donde la gente se siente más insegura?

Las ciudades consideradas más inseguras por sus habitantes fueron:

  • Uruapan, con 88.7%. 
  • Culiacán, 88.1%.
  • Ciudad Obregón, 88%
  • Ecatepec, 88%.
  • Irapuato, 87.3%.

¿Y las ciudades donde la gente se siente más segura?

En contraste, las ciudades con menores porcentajes de percepción de inseguridad fueron:

  • San Pedro Garza García, con 8.7%.
  • La alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, 14.8%.
  • Piedras Negras, 17.3%.
  • Los Mochis, 25.6%.
  • San Nicolás de los Garza, 27.5%.

Asimismo, la ENSU reveló los espacios físicos en los que los mexicanos se sintieron más inseguros:

  • El 72.3% en los cajeros automáticos ubicados en la vía pública.
  • El 64.9% en el transporte público y en la calle.
  • El 58.9% en la carretera.

En diciembre de 2025, de la población de 18 años y más residente en las áreas urbanas de interés, el 33.7% consideró que la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal en los próximos 12 meses. Esto representa un aumento de 2.8% frente a diciembre de 2024, cuando se reportó 30.9%.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de Mónica Garduño, N+.

spb.

Inseguridad en México
Inicio Nacional Seguridad Inseguridad en México estas son las 5 ciudades donde la gente tiene mas miedo