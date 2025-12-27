Jueza de Tabasco Niega Suspensión Provisional a Hernán ‘N’; Sus Cuentas Seguirán Bloqueadas

Una jueza federal de Tabasco le negó la suspensión provisional al exsecretario de Seguridad Pública de esa entidad, Hernán ‘N’, por lo que sus cuentas bancarias seguirán bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera.

El 24 de julio de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de Hernán ‘N’, cuando en ese momento, él se consideraba prófugo de la justicia.

El 15 de agosto de 2025, un representante interpuso un juicio de amparo a nombre de Hernán ‘N’, contra el bloqueo de sus cuentas bancarias.

En la demanda de amparo, que es pública, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco dijo que tenía varias cuentas bancarias y que, de "manera ilegal" se había librado una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro.

Se lee:

Injustamente he sido relacionado con un grupo criminal denominado “La Barredora”. Con motivo de lo anterior, el suscrito y mi familia se ha visto injustamente envuelta en una persecución política

El 18 de agosto de 2025, la jueza Primero de Distrito de Tabasco, Sandra Adriana Carbajal Díaz, le informó que la firma de Hernán ‘N’ en la demanda era distinta a la del juicio de amparo.

El 28 de agosto, la defensa solicitó que la ratificación se hiciera por videoconferencia.

Sin embargo, esto no fue suficiente para la jueza.

El 12 de septiembre, el mismo día que Hernán ‘N’ fue detenido en Asunción, Paraguay, la jueza federal de Tabasco resolvió como no presentada la demanda de amparo, debido a que Hernán ‘N’ no ratificó la demanda.

Tribunal Colegiado de Tabasco

La defensa interpuso un recurso de queja ante un Tribunal Colegiado de Tabasco.

Este 24 de diciembre, el tribunal resolvió que el proceder de la jueza Sandra Adriana Carbajal era desproporcional y no razonable, porque el uso de medios tecnológicos, como la videoconferencia, están autorizados en la actual legislación, por lo que ordenó a la jueza que admitiera la demanda de amparo.

Ese mismo día, la jueza federal de Tabasco resolvió dar entrada a la demanda de amparo y, como primera resolución, ordenó no concederle la suspensión provisional al acusado, por lo que las cuentas bancarias de Hernán ‘N’ seguirán bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Con información de Mario Torres

LECQ