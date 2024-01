‘No Son del Ejército de EUA’: Ken Salazar Responde sobre Armas que Ingresan a México

El embajador estadounidense en México, Ken Salazar, negó el jueves que las armas que el Gobierno mexicano ha confiscado al crimen organizado pertenezcan al Ejército de Estados Unidos de América, como lo aseguró la canciller Alicia Bárcena el pasado lunes.

No son armas del Ejército de los Estados Unidos, al parecer mío, porque yo no tengo ninguna información, en los dos años y medio que yo he estado aquí, que estas sean armas que vienen del Ejército de los Estados Unidos.