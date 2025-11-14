La Extorsión "Estrangula" a las Economías Locales, Acusa Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, que aglutina a empresarios del país, se pronunció sobre los hechos recientes de violencia, el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, lo que calificó como "hechos dolorosos".

El asesinato del Presidente Municipal de Uruapan, Carlos Manzo, y las movilizaciones que generaron y que continúan, son un reflejo de un descontento

Noticia relacionada: Asesinan a Neftalí Adame, Hijo del Exalcalde de Ometepec, Guerrero

La extorsión "estrangula" las economías locales

Señaló que uno de los delitos graves es el de la extorsión y cobro de piso.

Estas prácticas dejaron de ser marginales para convertirse en una estructura de control económico y político que define la vida en demasiados territorios y sectores económicos

Destacó que la extorsión es el delito que mata a las pequeñas y medianas empresas, negocios que "son el corazón productivo del país". Incluso este delito, "estrangula las economías locales"

5 mil víctimas de extorsión, en lo que va del año, según Coparmex

Acusó que la extorsión está destruyendo empleos, vaciando comunidades, distorsionando mercados y provocando una migración forzada, recalcó que por este delito, en lo que que va del año, México registra 8 mil 585 víctimas de extorsión, un incremento de 5.2%.

11.8% se encuentran en los 43 municipios fronterizos

Sobre los gobiernos estatales y municipales, la Coparmex los convocó a depurar, profesionalizar y fortalecer sus policías.

No hay estrategia que resista si no hay presencia territorial, si no hay capacidad de respuesta, si no hay cuerpos de seguridad suficientes, capacitados y confiables.

Mientras que al Senado le pidió dictaminar de inmediato la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, ya aprobada en la Cámara de Diputados, la cual apuntó es fundamental para homologar criterios, fortalecer fiscalías y cerrar los espacios donde crece la impunidad.

Cárceles concentran más del 50% de las extorsiones

Esta semana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch informó que a partir de la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se ha detectado que 12 cárceles en el país concentran el 56% del total de líneas telefónicas reportadas por extorsión a través del 089. Se han hecho 730 revisiones en los 275 centros penitenciarios.

El 33% de las líneas detectadas han sido bloqueadas mediante el retiro de la antena en Altamira Tamaulipas, cambio de antena en Matamoros y bloqueo total de los servicios 3G y 4G en Santa Marta Acatitla en la Ciudad de México.

Historias recomendadas: