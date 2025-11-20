Agentes de Oaxaca detuvieron a un sujeto identificado con el alias de El Contador y liberaron a una mujer que fue secuestrada en el pueblo de Santa Catarina Minas, informó la Fiscalía General del Estado (FGEO) hoy, 20 de noviembre de 2025.

En un comunicado, la dependencia estatal indicó que el sujeto es un objetivo prioritario relacionado con una célula delictiva que opera en esa zona de los Valles Centrales.

Así ocurrió el secuestro

Según la información oficial, el pasado 17 de noviembre de 2025, la Policía Municipal recibió el reporte de un secuestro en la calle Iturbide esquina con Camino Real o Camino a Minas, en perjuicio de una mujer.

La Fiscalía de Oaxaca explicó que, de acuerdo con las investigaciones, un hombre a bordo una camioneta color blanco interceptó a la víctima, quien fue subida por la fuerza al vehículo.

Luego de recibir el reporte, los uniformados acudieron al lugar y localizaron e interceptaron la camioneta.

Al acercarse, vieron que el conductor portaba un arma de fuego, “por lo que se aplicaron los protocolos de desarme y posterior detención de esta persona”.

Asimismo, lograron la liberación con vida de la víctima que estaba dentro de la camioneta.

Puesta a disposición del MP

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca agregó que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), trasladaron al detenido para ponerlo a disposición del Ministerio Público.

“Las labores de investigación y persecución penal forman parte de la estrategia integral para combatir los delitos de alto impacto, con el objetivo de fortalecer la seguridad pública y garantizar justicia a la ciudadanía”, sostuvo la FGEO.

