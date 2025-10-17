El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer los resultados de la “Operación Frontera Norte”, correspondientes a las labores realizadas hasta el día 16 de octubre de 2025.

Se trata de las más recientes acciones del Estado en contra de la inseguridad y el narcotráfico en México.

Noticia relacionada: Millonario Golpe al Cártel de Tláhuac: Hallan Predio para Empacar Droga y Detienen a Dos.

Resultados generales

En un comunicado difundido este 17 de octubre de 2025, las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad informaron que desde el inicio de la operación, el 5 de febrero, se registra la detención de 8 mil 139 personas.

Además, las labores de seguridad en estados del norte del país incluye el aseguramiento de 6 mil 367 armas de fuego, un millón 106 mil 690 cartuchos de diversos calibres, 29 mil 481 cargadores, 5 mil 216 vehículos y 987 inmuebles.

Respecto a sustancias ilícitas, se reportó el aseguramiento de 104 mil 200 kg de droga. Dentro de esta cantidad se incluyen 483.32 kg de fentanilo.

Noticia relacionada: Detienen a Nazario "N", Acusado de Extorsionar y Vender Droga en Puebla y Jalisco

Aseguramientos por estado

Entre los aseguramientos y detenciones destacados, reportados por la Operación Frontera Norte, se encuentran los siguientes:

Sinaloa

En Cosalá, se localizaron e inhabilitaron tres áreas de concentración de material para la fabricación de drogas sintéticas. En total, se reportó el aseguramiento de 2 mil 350 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina, con una afectación económica a la delincuencia organizada de alrededor de 47 millones de pesos.

Chihuahua

En la localidad de Moris, se aseguraron 51 objetos con material explosivo, 80 estopines, 20 artefactos explosivos improvisados, 12 vehículos y una motocicleta, todos con reporte de robo. En Ojinaga, se aseguraron seis armas de fuego, un cargador, 520 cartuchos y un vehículo con reporte de robo.

Tamaulipas

En Nuevo Laredo, se detuvo a tres personas. Se aseguraron dos armas cortas, tres cargadores, 70 cartuchos, tres placas metálicas, cinco teléfonos celulares y un vehículo.

Sonora

En San Luis Río Colorado, se aseguró un vehículo con reporte de robo, cuatro cargadores y seis cartuchos útiles.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb