Inicio Nacional Seguridad Localizan más Laboratorios de Drogas en Operación Frontera Norte, con Afectación de 47 MDP

Gabinete de Seguridad difunde los resultados acumulados de la Operación Frontera Norte, que inició en febrero 2025

Agente realiza labores de desmantelamiento de laboratorio clandestino en Sinaloa. Foto: Gabinete de Seguridad

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer los resultados de la “Operación Frontera Norte”, correspondientes a las labores realizadas hasta el día 16 de octubre de 2025. 

Se trata de las más recientes acciones del Estado en contra de la inseguridad y el narcotráfico en México.

Resultados generales

En un comunicado difundido este 17 de octubre de 2025, las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad informaron que desde el inicio de la operación, el 5 de febrero, se registra la detención de 8 mil 139 personas. 

Además, las labores de seguridad en estados del norte del país incluye el aseguramiento de 6 mil 367 armas de fuego, un millón 106 mil 690 cartuchos de diversos calibres, 29 mil 481 cargadores, 5 mil 216 vehículos y 987 inmuebles.

Respecto a sustancias ilícitas, se reportó el aseguramiento de 104 mil 200 kg de droga. Dentro de esta cantidad se incluyen 483.32 kg de fentanilo.

Aseguramientos por estado

Entre los aseguramientos y detenciones destacados, reportados por la Operación Frontera Norte, se encuentran los siguientes:

Sinaloa

  • En Cosalá, se localizaron e inhabilitaron tres áreas de concentración de material para la fabricación de drogas sintéticas. En total, se reportó el aseguramiento de 2 mil 350 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina, con una afectación económica a la delincuencia organizada de alrededor de 47 millones de pesos.

Chihuahua

  • En la localidad de Moris, se aseguraron 51 objetos con material explosivo, 80 estopines, 20 artefactos explosivos improvisados, 12 vehículos y una motocicleta, todos con reporte de robo. En Ojinaga, se aseguraron seis armas de fuego, un cargador, 520 cartuchos y un vehículo con reporte de robo.

Tamaulipas

  • En Nuevo Laredo, se detuvo a tres personas. Se aseguraron dos armas cortas, tres cargadores, 70 cartuchos, tres placas metálicas, cinco teléfonos celulares y un vehículo.

Sonora

  • En San Luis Río Colorado, se aseguró un vehículo con reporte de robo, cuatro cargadores y seis cartuchos útiles.

Con información de N+.

