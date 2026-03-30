Marina Asegura Embarcación con 650 Kilos de Cocaína en Costas de Michoacán: Hay 6 Detenidos

La Secretaría de Marina (Semar) informó hoy, 30 de marzo de 2026, que una operación marítima conjunta aseguró una embarcación con 650 kilogramos de presunta cocaína, en costas de Michoacán; por dicha acción, 6 personas fueron detenidas.

En un comunicado, la Secretaría de Marina detalló que la supuesta droga se encontraba en 14 bultos, con 580 paquetes tipo ladrillo; además, se aseguraron 350 litros de combustible.

De acuerdo con la Marina, el aseguramiento de la droga se realizó a unas 61 millas náuticas al suroeste de Lázaro Cárdenas, es decir, a 112.9 kilómetros de la costa de Michoacán.

En una operación marítima en Michoacán, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico y @FGRMexico, aseguraron una embarcación con aproximadamente 650 kg de cocaína y detuvieron a seis personas.



Este aseguramiento evitó que más de 1.3 millones de dosis lleguen a las… pic.twitter.com/lZBw3jcq2B — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 30, 2026

Información en desarrollo…

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Con información de N+.

RMT