Marina Asegura Embarcación con 650 Kilos de Cocaína en Costas de Michoacán: Hay 6 Detenidos
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Hay 6 personas detenidas por el decomiso de la droga en costas de Michoacán
El Gabinete de Seguridad informó que una operación marina concluyó con la detención de seis delincuentes; viajaban en una embarcación cargada con cocaína en las costas de Michoacán
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La Secretaría de Marina (Semar) informó hoy, 30 de marzo de 2026, que una operación marítima conjunta aseguró una embarcación con 650 kilogramos de presunta cocaína, en costas de Michoacán; por dicha acción, 6 personas fueron detenidas.
En un comunicado, la Secretaría de Marina detalló que la supuesta droga se encontraba en 14 bultos, con 580 paquetes tipo ladrillo; además, se aseguraron 350 litros de combustible.
De acuerdo con la Marina, el aseguramiento de la droga se realizó a unas 61 millas náuticas al suroeste de Lázaro Cárdenas, es decir, a 112.9 kilómetros de la costa de Michoacán.
En una operación marítima en Michoacán, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico y @FGRMexico, aseguraron una embarcación con aproximadamente 650 kg de cocaína y detuvieron a seis personas.— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 30, 2026
Este aseguramiento evitó que más de 1.3 millones de dosis lleguen a las… pic.twitter.com/lZBw3jcq2B
Información en desarrollo…
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Con información de N+.
RMT