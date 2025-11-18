Marina Reporta Detención de 54 Personas en Colima: Informe Señala Arsenal y Droga

En Colima, elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, detuvieron a 54 presuntos delincuentes.

Esto como resultado de los recorridos de vigilancia implementados en el marco de la Estrategia de Seguridad “Pez Vela 2025”; además de los detenidos, también se logró asegurar armamento, cartuchos, vehículos, inmuebles y presunta droga, en diversos municipios del estado.

Estas acciones se realizaron en diversas colonias de los municipios de:

Manzanillo.

Tecomán.

Villa de Álvarez.

Colima

Aseguran arsenal y droga

La Estrategia de Seguridad “Pez Vela 2025” en Colima tiene como objetivo reducir los índices de violencia y fortalecer la seguridad ciudadana y como resultado del trabajo interinstitucional, se aseguraron:

Dos armas cortas, dos armas artesanales, 18 armas blancas, un cargador y 17 cartuchos.

Además de 268 dosis con características similares a la metanfetamina, 05 envoltorios y dos bolsas con hierba seca con características propias de la marihuana

Cinco inmuebles.

Una estructura unipolar (antena), dos computadoras, 09 teléfonos celulares, dos radios de comunicación.

Una camioneta con reporte de robo y 8 motocicletas.

Los detenidos y objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

En dichos operativos participaron elementos de la Secretaría de Marina en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima (SSP) y la Dirección de Seguridad Pública (DSP) de Manzanillo.

Con información de N+

