México y Estados Unidos vs el Narco: Bloquean Red Internacional Vinculada con Lavado de Dinero

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó hoy, 19 de noviembre de 2025, que en coordinación con autoridades de Estados Unidos ejecutaron acciones conjuntas para identificar y bloquear a integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México y otras jurisdicciones.

La red internacional criminal opera en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido y México, según la investigación.

Acciones de México y Estados Unidos contra la estructura financiera de la red internacional

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), coordinó acciones conjuntas con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, específicamente con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), para enfrentar a la organización criminal transnacional.

El objetivo de la colaboración fue identificar y bloquear a los integrantes de una red dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos, con operaciones detectadas en México y otros países.

Como resultado de estos trabajos coordinados, se designaron 19 objetivos iniciales, que incluyen a 10 personas y nueve empresas.

Adicionalmente, el análisis efectuado por la UIF permitió identificar a 10 personas con actividad financiera, en México, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y serán denunciadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI). Asimismo, se dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos del orden fiscal y el uso de empresas fachada.

