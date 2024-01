Migrante Buscaba Llegar a EUA para Sanar a Su Hijo; Hoy Pide Regresar a Llorarlo

Entre los miles de casos de migrantes, existen los que ya no buscan llegar a Estados Unidos y quieren regresar a su lugar de origen.

Tal es el caso de Adrián Méndez, quien luego de arriesgarlo todo para llegar a la Unión Americana, ahora no puede volver a Venezuela.

Solo quiere volver a casa. Su hijo, Yosuar de Jesús Méndez, de cinco años, a quién dejó en Venezuela enfermo, falleció mientras él estaba en México, país al que llegó hace ocho meses con la esperanza de cruzar a Estados Unidos.

Adrián explica cómo recibió esa triste noticia:

Con esa llamada, Adrián perdió todo interés de entrar a Estados Unidos e inició la travesía por volver a Venezuela.

Y es que, afirma, su único objetivo se perdió con la muerte de su hijo.

La Casa del Migrante en Chihuahua, a cargo del padre Francisco Bueno, consiguió fondos para comprarle un boleto de avión y ayudó a gestionar un documento de salida vía el Instituto Nacional de Migración, pues Adrián solo tiene fotografías de su cédula venezolana y de Colombia en donde vivió un año y nacieron sus dos hijos.

De Ciudad Juárez viajó a Chihuahua y de ahí a Ciudad de México, de donde partiría a Bogotá y luego a Caracas. Al no tener pasaporte vigente, ya no lo dejaron abordar el vuelo en el AICM.

Cuando yo vengo contento con esa esperanza, que me dicen, no, tú no puedes abordar el avión. Yo le dije yo tengo la salida de migración, tengo el pasaporte temporal que me dio 'la migra', y me dijo: 'No, aquí no se puede abordar'