Miguel Torruco Garza se Incorpora Como Subsecretario de Prevención de Violencias en la SSPC

Miguel Torruco Garza se incorporó formalmente como subsecretario de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Su llegada al cargo —anunciada desde el 29 de diciembre de 2025— concreta el relevo de Esthela Damián, quien asumió como consejera jurídica del Ejecutivo Federal tras la salida de Ernestina Godoy, ahora titular de la Fiscalía General de la República. Torruco Garza reportará directamente al secretario Omar García Harfuch.

¿Por Qué la Prevención, y Por Qué Ahora?

La incorporación de Torruco Garza a la SSPC se enmarca en la estrategia del gobierno federal de atender las causas estructurales de la violencia, no solo sus consecuencias.

La subsecretaría que encabezará tiene como ejes la coordinación interinstitucional y las políticas públicas con enfoque territorial, sustentadas en evidencia, orientadas a fortalecer la cohesión comunitaria y construir lo que el gobierno denomina una "cultura de paz".

"La prevención de las violencias comienza con la atención a las causas, generando horizontes reales para las juventudes a través de la educación, el civismo y el deporte", declaró Torruco Garza al asumir el cargo.

Los 100 Centros Comunitarios que Definen su Agenda

El programa "México Imparable", presentado por Torruco Garza el 24 de febrero pasado durante la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum, es la principal apuesta operativa de la nueva subsecretaría.

El plan contempla la construcción de 100 centros comunitarios distribuidos en territorios que el gobierno identifica como estratégicos para la prevención. Estos espacios estarán orientados a jóvenes e integrarán deporte, cultura y atención a la salud mental como pilares programáticos.

El Perfil que lo Llevó al Cargo

La presidenta Sheinbaum explicó en diciembre la lógica detrás de la designación: "Lo invité y dijo que sí", señaló, y mencionó que Torruco ha organizado actividades como una clase de box en el Zócalo de la Ciudad de México, lo que lo vincula directamente con la vertiente deportiva y cultural de la prevención.

Torruco Garza es doctor y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Iberoamericana.

Complementó su formación con estudios en estrategias digitales en Harvard y la Universidad de Nueva York (NYU), además de estudios de Economía en la Universidad Luigi Bocconi de Milán. Es trilingüe en español, inglés e italiano.

De Diputado a Subsecretario: su Paso por el Congreso

Como diputado federal en la LXV Legislatura, Torruco Garza presentó más de 50 iniciativas, entre ellas propuestas para el regreso de los trenes de pasajeros, la defensa del litio como recurso estratégico y el endurecimiento de sanciones contra la extorsión. También presidió el Grupo Interparlamentario México–Estados Unidos, desde donde impulsó la coordinación bilateral en materia de seguridad.

Antes de su carrera legislativa, se desempeñó como director general de Promoción al Deporte y Bienestar, y durante el sexenio 2018–2024 fungió como comisionado nacional en la Oficina de la Presidencia, enfocado en diplomacia social y cooperación institucional. En 2023 contendió por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y en 2024 fue candidato a la alcaldía Miguel Hidalgo.

