Desaparición de ‘La Nicholette’: Así Se Llevaron Hombres Armados a la Creadora de Contenido

La joven Nicole Pardo Molina, creadora de contenido conocida como “La Nicholette”, fue reportada como víctima de privación ilegal de la libertad el pasado 20 de enero de 2026, y ahora las autoridades dieron a conocer cómo ocurrieron los hechos en Sinaloa.

Además, informaron que se investiga si la facción de Los Mayos está ligada con el caso.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Nicole fue vista por última vez en la colonia Isla Musala, en Culiacán.

“Se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito”, alertó.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Según información de autoridades federales, las primeras investigaciones apuntan que tres hombres armados, a bordo de un vehículo blanco con reporte de robo, arrojaron ponchallantas a la camioneta en la que viajaba la víctima.

Entonces la interceptaron y posteriormente la subieron por la fuerza al automóvil.

Agregaron que en redes sociales, particularmente en TikTok, “han circulado versiones que señalan a la facción de Los Mayos como responsable de los hechos; lo cual forma parte de las investigaciones”.

Por este caso, las autoridades federales mantienen coordinación permanente con las instancias de seguridad y procuración de justicia del ámbito local, con la finalidad de fortalecer las labores de búsqueda, investigación y localización de la víctima, y dar con los responsables.

¿Quién es "La Nicholette"?

Nicole Pardo Molina, de 20 años de edad, es conocida con el alias de “La Nicholette”.

Cuenta con doble nacionalidad y es creadora de contenido en redes sociales, principalmente en plataformas como Snapchat, Instagram y TikTok.

Según la información oficial, también administraba el sitio denominado “Nicholette Shop”, a través del cual comercializaba diversos artículos como pulseras, lentes y ropa, entre los que se incluían gorras con referencias a Joaquín Guzmán Loera y al grupo Los Chapitos.

En su cuenta de Instagram, Nicole suma más de 163 mil seguidores, mientras que en TikTok cuenta con al menos 111 mil. También mantiene actividad en Snapchat, Twitch, YouTube y OnlyFans.

La joven suele compartir aspectos de su vida personal, negocios, la compra de vehículos de lujo, así como su participación en eventos sociales.

Cámara de seguridad grabó el secuestro

El secuestro quedó grabado por la cámara de seguridad de la camioneta de la joven, una Cybertruck color lila que quedó abandonada en el sitio.

La agencia EFE indicó que en el video, difundido en redes sociales, se observó a un joven con el rostro cubierto y con un arma larga que impidió a la creadora de contenido subir a su vehículo, mientras que otro sujeto la obligó a ingresar a un sedán blanco.

Luego de la denuncia de los hechos, ocurridos a las 17:00 horas en el cruce de la avenida Tachichilte y la calle San Esteban, elementos del Ejército Mexicano y corporaciones policiales desplegaron un operativo en la zona.

Con información de N+ y EFE.

spb