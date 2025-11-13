Gabinete de Seguridad en Michoacán: Presentan Plan por la Paz; Harfuch Recorre Uruapan

El Gabinete de Seguridad se encuentra en Michoacán desde esta mañana jueves 13 de noviembre 2025.

Encabezados por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Omar García Harfuch, los titulares del Gabinete de Seguridad tuvieron una reunión de trabajo en el cuartel de la 21 Zona Militar en Morelia, junto con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, autoridades municipales, legisladores y representantes del sector productivo, para revisar avances y reforzar la estrategia de seguridad en la entidad.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó:

Durante el encuentro se refrendó la plena coordinación entre los tres órdenes de gobierno para prevenir delitos, combatir la extorsión y proteger a las familias michoacanas

Gabinete de Seguridad recorre Uruapan

En tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional; el secretario de Marina, y otras autoridades federales realizaron un recorrido de supervisión en distintos puntos de Uruapan. El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, publicó en su cuenta de X:

Hoy se presentó la “Operación Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia que tiene por objetivo: fortalecer la seguridad, combatir al crimen organizado y lograr una disminución de la violencia

Las Fuerzas Federales que llegaron este lunes a Michoacán realizan patrullajes, supervisión territorial y acciones de contención, lo cual fue reconocido por García Harfuch.

El Gabinete de Seguridad indicó que en las últimas 24 horas, en Gabriel Zamora, Parácuaro, Morelia y Arteaga, fueron detenidas seis personas; se aseguraron armas largas, más de 200 cartuchos, cargadores, equipo táctico y cinco kilogramos de metanfetamina; además de la recuperación de 398 computadoras robadas como parte de la Operación Paricutín.

Reunión entre Harfuch y alcaldesa de Uruapan

En tanto, se prevé haya un encuentro entre el Gabinete de Seguridad, encabezado por García Harfuch, y la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, quien asumió el cargo el pasado 5 de noviembre, luego de que su esposo y presidente municipal Carlos Manzo, fue asesinado la noche del 1 de noviembre durante la celebración de Día de Muertos.

Durante los encuentros que tuvo el Gabinete de Seguridad, estuvieron presentes las autoridades de Michoacán, como el gobernador, Alfredo Ramírez y Juan Carlos Oseguera, Secretario de Seguridad Pública del estado.

Plan por la Justicia y la Paz

Como parte del Plan por Michoacán, Fuerzas Federales Blindan el estado con 10 mil 506 elementos de la Guardia Nacional y mil 781 de la Marina, además Agentes de Investigación de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, trabajarán en conjunto con la Fiscalía de Michoacán, Sedena, Marina y Guardia Nacional.

Cada 15 días, la presidenta Claudia Sheinbaum revisará los resultados del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Además, el Gabinete de Seguridad realizará visitas a varios municipios del estado, también se espera que el secretario de Seguridad se reúna con limoneros, esto tras el homicidio de su líder Bernardo Bravo.

