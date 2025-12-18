Operación Frontera Norte Acumula 10,060 Detenciones y 7,445 Aseguramientos de Armas

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó hoy, 18 de diciembre de 2025, los resultados obtenidos de la Operación Frontera Norte al 17 de diciembre de 2025.

Desde el comienzo de la operación, se registra la detención de 10,060 personas y el aseguramiento de 7,445 armas de fuego. También se aseguraron 1,262,494 cartuchos de diversos calibres y 33,885 cargadores. En el combate al narcotráfico, la Operación Frontera Norte ha logrado el aseguramiento de 115,747 kg de droga, entre ellos, 598.9 kg de fentanilo. Adicionalmente, se reporta el aseguramiento de 5,955 vehículos y 1,191 inmuebles.

Las autoridades destacaron que las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con respeto a los derechos humanos.

Afectación económica al narco

El combate a la inseguridad en México y a las estructuras logísticas del narcotráfico se manifiesta en la afectación económica a la delincuencia organizada por 69 millones de pesos. Este resultado se obtuvo por aseguramientos recientes.

En Sinaloa, específicamente en Cosalá, se localizaron e inhabilitaron cuatro áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas. En el lugar se aseguraron 3,489 litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina.

Otros aseguramientos y detenciones recientes destacan en diversas entidades:

Sonora: en Huatabampo, se detuvo a una persona, se aseguraron seis armas de fuego, 10 cargadores, piezas de armas de fuego y un tractocamión.

en Huatabampo, se detuvo a una persona, se aseguraron seis armas de fuego, 10 cargadores, piezas de armas de fuego y un tractocamión. Sinaloa: en Escuinapa, se aseguraron 10 cargadores, 430 cartuchos útiles, 25 artefactos explosivos improvisados, cinco chalecos tácticos y un vehículo.

en Escuinapa, se aseguraron 10 cargadores, 430 cartuchos útiles, 25 artefactos explosivos improvisados, cinco chalecos tácticos y un vehículo. Coahuila: en Saltillo, se aseguraron 12 kilos de metanfetamina, dosis de marihuana y un inmueble.

