Operación Frontera Norte: Aseguran 69 MDP en Material para Elaborar Drogas en Culiacán  

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó hoy, 19 de septiembre de 2025, los resultados obtenidos de la Operación Frontera Norte hasta ayer, en el que destaca un millonario aseguramiento de material diverso para la elaboración de drogas, en Culiacán, Sinaloa.

Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 7 mil 378 personas y el aseguramiento de 5 mil 709 armas de fuego, además de:

95,352 kg de droga, lo equivalente a 95.3 toneladas, entre ellas, 447 kg de fentanilo

1,001,469 cartuchos de diversos calibres.

27,195 cargadores.

4,904 vehículos

902 inmuebles

Operación Frontera Norte: Resultados en estados

El Gabinete de Seguridad, conformado por la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tuvo los siguientes resultados de la Operación Frontera Norte en seis estados del país.

Destaca un millonario decomiso de material para elaborar drogas sintéticas, valuado en 69 millones de pesos, en Sinaloa.

Baja California

En Tijuana, se detuvo a una persona, se aseguraron 10 kilos de metanfetamina y un vehículo.

Chihuahua

En Ciudad Juárez, se aseguraron 10.3 kilos de metanfetamina y un vehículo.

En Guachochi, se aseguraron dos armas largas, cuatro cargadores y 103 cartuchos.

Nuevo León

En Doctor Coss, se aseguraron dos armas largas, dos cargadores, 35 cartuchos y un vehículo con blindaje artesanal.

En Mina, se aseguró un fusil Barret, dos armas largas, nueve cargadores, 135 cartuchos, cinco chalecos tácticos, dos fornituras y un vehículo con reporte de robo.

Sinaloa

En Concordia, se aseguraron seis armas largas, cinco cargadores, cartuchos y cinco chalecos tácticos.

En Culiacán, se localizaron e inhabilitaron 11 áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 3,420 litros y 25 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, un reactor de síntesis orgánica, un condensador y cuatro tanques de gas LP. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 69 millones de pesos.

Sonora

En Empalme, se aseguró un vehículo con reporte de robo.

Tamaulipas

En Jaumave, se aseguró un arma larga, 20 cargadores, 151 cartuchos, 19 chalecos tácticos, ocho radios de comunicación y seis vehículos con reporte de robo, dos de ellos con blindaje artesanal.

