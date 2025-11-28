Operación Frontera Norte: Desmantelan 18 Áreas de Producción de Drogas Sintéticas

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó hoy, 28 de noviembre de 2025, los resultados acumulados de la Operación Frontera Norte, una estrategia implementada desde el 5 de febrero que busca reducir los índices de inseguridad en la región.

En el contexto de la lucha contra el narcotráfico, las acciones realizadas por el Gabinete de Seguridad buscan materializarse en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.

Video: Detienen a Tres con Droga en Ciudad Juárez; Serán Investigados por Homicidio

Desde el inicio de la operación, los resultados totales hasta la fecha incluyen la detención de 9,504 personas. Además, se ha logrado el aseguramiento de 7,107 armas de fuego, 1,221,917 cartuchos de diversos calibres y 32,644 cargadores.

Uno de los principales objetivos de la Operación Frontera Norte es la afectación a la capacidad financiera y productiva de los grupos delictivos.

Noticia relacionada: Golpe al Cártel de Sinaloa: Detienen a Alejandro "N", 'El Placas', Jefe de Sicarios de Los Mayos.

En este sentido, se reportó el aseguramiento de 112,594.4 kilogramos de droga, incluyendo 535.04 kilogramos de fentanilo.

Golpes a la producción de drogas sintéticas

En el estado de Sinaloa, las acciones recientes representaron una afectación económica a la delincuencia organizada valorada en 1,184 millones de pesos.

En Culiacán y Cosalá, elementos del Gabinete de Seguridad localizaron e inhabilitaron dos laboratorios clandestinos. Adicionalmente, se desmantelaron 18 áreas de concentración de material diverso utilizado para la fabricación de drogas sintéticas. Durante estas intervenciones, se aseguraron 19,575 litros y 1,125 kilogramos de sustancias destinadas a la elaboración de metanfetamina, así como dos reactores de síntesis orgánica y cinco condensadores.

La “Operación Frontera Norte” también reporta acciones específicas recientes en otros estados:

Baja California: En Mexicali, se detuvo a una persona y se aseguraron tres armas largas, 17 cargadores, 300 cartuchos, 46 kilos de marihuana, un chaleco táctico, una placa balística y dos vehículos. En Tijuana, se detuvo a otra persona, se aseguraron tres armas largas, dos cargadores, 29 cartuchos y un inmueble.

En Mexicali, se detuvo a una persona y se aseguraron tres armas largas, 17 cargadores, 300 cartuchos, 46 kilos de marihuana, un chaleco táctico, una placa balística y dos vehículos. En Tijuana, se detuvo a otra persona, se aseguraron tres armas largas, dos cargadores, 29 cartuchos y un inmueble. Sonora: En Hermosillo, se detuvo a cinco personas. En esta acción, se aseguraron cinco armas de fuego, 10 cargadores, 39 cajas de municiones, 40 kilos de marihuana y un kilogramo de metanfetamina.

En Hermosillo, se detuvo a cinco personas. En esta acción, se aseguraron cinco armas de fuego, 10 cargadores, 39 cajas de municiones, 40 kilos de marihuana y un kilogramo de metanfetamina. Sinaloa: Además de los laboratorios, en otra acción llevada a cabo en Culiacán, se detuvo a cinco personas y se aseguraron cinco armas largas, cinco cargadores y 186 cartuchos.

Los resultados acumulados de la operación incluyen el aseguramiento de 5,741 vehículos y 1,128 inmuebles.

Historias recomendadas:

FBPT