Operación Frontera Norte: Inhabilitan Laboratorio de Drogas Sintéticas en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó hoy, 6 de noviembre de 2025, los resultados obtenidos de la Operación Frontera Norte correspondientes al día 5 del mismo mes.

Estos resultados son parte de las acciones sostenidas por el Gabinete para combatir la inseguridad en el territorio de México mediante operaciones enfocadas en la narcotráfico y la delincuencia organizada.

Video: Así son los Operativos Espejos para Evitar Cruces Ilegales en Frontera Norte

Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, las fuerzas de seguridad han realizado la detención de 8,735 personas. Los aseguramientos totales hasta la fecha reportada incluyen:

6,723 armas de fuego.

1,159,767 cartuchos de diversos calibres, y 30,928 cargadores.

Respecto a las drogas, se han asegurado 107,265.9 kg de sustancia, de los cuales 493.92 kg corresponden a fentanilo.

La operación también resultó en el aseguramiento de 5,451 vehículos y 1,045 inmuebles.

Golpes a la estructura del narcotráfico

Entre los aseguramientos y las detenciones reportadas, las acciones en Sinaloa representan un daño a la logística del narcotráfico. En Culiacán, se localizó y se inhabilitó un laboratorio clandestino destinado a la fabricación de drogas sintéticas. En este sitio, se aseguraron 750 litros y 225 kilos de sustancias destinadas a la elaboración de metanfetamina. El aseguramiento incluyó un reactor de síntesis orgánica, un condensador y dos destiladores. La afectación económica generada a la delincuencia organizada por esta acción es de 408 millones de pesos.

En El Dorado, Sinaloa, se reportó la detención de una persona. Se aseguraron cuatro armas largas, seis cargadores, 540 cartuchos, equipo táctico, ocho radios y dos vehículos.

Noticia relacionada: Sheinbaum Pide a Estados Unidos que Mejore Protocolo contra Narcotráfico en el Mar.

Resultados en otros estados

La operación abarcó acciones en Chihuahua y Sonora.

En Chihuahua, se detuvo a dos personas, y se aseguró un arma larga, cinco cargadores, 41 cartuchos, un inmueble, dosis de metanfetamina y de marihuana. En Ciudad Juárez, Chihuahua, se detuvo a dos personas, se aseguraron 52 kilos de marihuana, dosis de metanfetamina y un vehículo.

En Cajeme, Sonora, las autoridades detuvieron a cuatro personas. Se aseguraron 42 dosis de marihuana, 30 de metanfetamina y un vehículo.

El Gabinete de Seguridad ha señalado que las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. El sostenimiento de la “Operación Frontera Norte” busca la disminución de la inseguridad mediante la interrupción de la capacidad operativa y económica del narcotráfico en el México.

Historias recomendadas:

FBPT