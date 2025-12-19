Operación Frontera Norte: Más de 10 mil Personas Detenidas y Decomiso Masivo de Fentanilo

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México ha presentado el balance más reciente de la Operación Frontera Norte, con resultados que abarcan desde el inicio de su implementación el 5 de febrero hasta el 18 de diciembre de 2025. Estas acciones forman parte de la estrategia nacional para reducir la inseguridad y desarticular las redes de logística y financiamiento del narcotráfico en el país.

De acuerdo con el informe oficial, la operación ha resultado en la detención de 10,103 personas y el aseguramiento de un arsenal significativo que incluye 7,453 armas de fuego, más de 1.2 millones de cartuchos de diversos calibres y 33,894 cargadores. En cuanto al combate al tráfico de sustancias ilícitas, las autoridades han logrado decomisar un total de 115,750.5 kg de droga, de los cuales destacan 601.8 kg de fentanilo, una de las sustancias con mayor impacto en la salud pública internacional.

Además de los narcóticos y el armamento, la infraestructura de los grupos delictivos se ha visto mermada con el aseguramiento de 5,968 vehículos y 1,193 inmuebles, acciones realizadas bajo un marco de estricto apego al Estado de derecho y respeto a los derechos humanos.

Acciones contra el narcotráfico y debilitamiento financiero en Sinaloa

Uno de los eventos más destacados de la jornada reciente tuvo lugar en Cosalá, Sinaloa, donde las fuerzas de seguridad localizaron e inhabilitaron cinco áreas utilizadas para la fabricación de drogas sintéticas. En este punto, se aseguraron 3,850 litros de sustancias químicas destinadas a la elaboración de metanfetamina, lo que representa una afectación económica de 76 millones de pesos para las organizaciones criminales.

En Culiacán, los operativos permitieron el aseguramiento de dispositivos de comunicación, incluyendo cinco teléfonos celulares y 31 cargadores, además de 39 objetos punzocortantes, memorias USB y dinero en efectivo. Estas incautaciones buscan limitar la capacidad de coordinación de las estructuras delictivas en la región.

Operativos en Baja California, Chihuahua y Sonora

La vigilancia en la franja norte ha mantenido una actividad constante para mitigar la inseguridad.

En Tijuana, Baja California, se reportó la detención de cuatro personas y el aseguramiento de cinco armas de fuego junto con equipo táctico.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, las autoridades detuvieron a un individuo y decomisaron dosis de metanfetamina y cocaína.

En Guaymas, Sonora, las fuerzas federales capturaron a un sujeto en posesión de un arma larga, cartuchos útiles y diversas dosis de marihuana y cristal.

Estos resultados refuerzan el compromiso de las instituciones por combatir el narcotráfico en los puntos estratégicos de México.

