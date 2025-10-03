Operación Frontera Norte Resulta en Golpe de 10 Millones de Pesos al Narcotráfico en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México presentó este viernes los resultados correspondientes al 2 de octubre de 2025 de la “Operación Frontera Norte”, en los que destacó la inhabilitación de dos áreas para la fabricación de drogas sintéticas en Sinaloa, con una afectación económica a la delincuencia organizada estimada en 10 millones de pesos.

Estas acciones son parte de la estrategia continua para combatir la inseguridad en el país.

Resultados acumulados de la operación

Desde el inicio de la operación el pasado 5 de febrero, las autoridades han reportado la detención de 7 mil 784 personas. En el mismo periodo, se han asegurado 5 mil 961 armas de fuego, un millón 037 mil 574 cartuchos de diversos calibres y 28 mil 204 cargadores.

En la lucha contra el narcotráfico en estados del norte del país, también se ha logrado el aseguramiento de 101 mil 573.3 kilogramos de droga, de los cuales 467.32 kilogramos corresponden a fentanilo.

Adicionalmente, se han confiscado 5 mil 074 vehículos y 949 inmuebles presuntamente vinculados a actividades ilícitas.

El Gabinete de Seguridad informó que todas las acciones se han realizado con apego al Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos.

Acciones recientes en los estados

Durante la jornada del 2 de octubre, se ejecutaron diversas acciones en varios estados del norte de México:

Sinaloa : En el municipio de Cosalá, se localizaron e inhabilitaron dos áreas de concentración de material para fabricar drogas sintéticas, en los que se aseguraron 530 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina.

: En el municipio de Cosalá, se localizaron e inhabilitaron dos áreas de concentración de material para fabricar drogas sintéticas, en los que se aseguraron 530 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina. Nuevo León : En Los Ramones, se detuvo a nueve personas y se aseguraron nueve armas de fuego largas, junto con 173 dosis de metanfetamina y 79 de marihuana. También se incautaron nueve chalecos tácticos y dinero en efectivo.

: En Los Ramones, se detuvo a nueve personas y se aseguraron nueve armas de fuego largas, junto con 173 dosis de metanfetamina y 79 de marihuana. También se incautaron nueve chalecos tácticos y dinero en efectivo. Chihuahua : En Aldama, se aseguraron siete armas largas, un vehículo con reporte de robo y equipo táctico que incluye un chaleco y un uniforme.

: En Aldama, se aseguraron siete armas largas, un vehículo con reporte de robo y equipo táctico que incluye un chaleco y un uniforme. Tamaulipas : Se aseguró un vehículo con blindaje artesanal y dos fusiles Barrett en Soto la Marina. En Reynosa, se llevó a cabo la incineración de 645 kilos de metanfetamina y 19 kilos de cocaína.

: Se aseguró un vehículo con blindaje artesanal y dos fusiles Barrett en Soto la Marina. En Reynosa, se llevó a cabo la incineración de 645 kilos de metanfetamina y 19 kilos de cocaína. Baja California y Sonora: Se realizaron detenciones y aseguramientos de armas cortas, cartuchos y dosis de marihuana y cocaína en Tecate, Cajeme y Nogales.

