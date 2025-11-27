"Operación Frontera Norte" Suma Casi 10,000 Detenidos desde Febrero 2025
N+
El Gabinete de Seguridad da a conocer los decomisos recientes en el marco del operativo Frontera Norte
COMPARTE:
Este jueves 27 de noviembre de 2025, el Gabinete de Seguridad dio a conocer el saldo actualizado de la operación “Frontera Norte”, estrategia de seguridad implementada en varios estados del norte del país.
De acuerdo con el informe de hoy, desde el pasado 5 de febrero suman 9 mil 445 personas detenidas y 7 mil 072 armas de fuego aseguradas, además de miles de cartuchos y cargadores decomisados.
Cabe señalar que los resultados del despliegue de seguridad también incluyen el número de autos, laboratorios clandestinos, sustancias químicas, inmuebles y otros insumos asegurados en Baja California, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora y Sinaloa.
En dicho operativo participan las dependencias de seguridad federales:
- Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
- Secretaría de Marina (Semar).
- Fiscalía General de la República (FGR).
- Guardia Nacional (GN).
- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Noticia relacionada: Embajada de Estados Unidos en España Celebra Golpe Contra el CJNG en Europa.
Resultados generales
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, estos son los resultados generales con corte al 26 de noviembre de 2025:
- 9,445 personas detenidas.
- 7,072 armas de fuego aseguradas.
- 1,220,039 cartuchos de diversos calibres incautados.
- 32,560 cargadores decomisados.
- 112,504.4 kg de droga asegurados, entre ellos 535.04 kg de fentanilo.
- 5,723 vehículos incautados.
- 1,122 inmuebles asegurados.
Acciones recientes destacadas
Como en cada reporte, las instancias de seguridad también detallaron algunas de las acciones destacadas más recientes, por estado:
- Baja California: En Tijuana se detuvo a una persona, se aseguró un arma corta, dos cargadores, 48 cartuchos útiles, cinco cigarros de marihuana, dosis de metanfetamina y un inmueble.
- Chihuahua: En Chihuahua, se detuvo a 10 personas y se decomisaron ocho armas de fuego, nueve cargadores, 258 cartuchos, tres vehículos, una motocicleta y un inmueble. Mientras que en San Francisco de Borja se detuvo a una persona y se aseguraron dos armas largas, 11 cargadores, 192 cartuchos, tres chalecos tácticos, seis placas balísticas y un vehículo.
- Sinaloa: En Culiacán y Cosalá se localizaron e inhabilitaron 11 áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas y se aseguraron 15,010 litros y 325 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina. La afectación económica a la delincuencia organizada fue de 310 millones de pesos. En Mazatlán, se detuvo a dos personas y se incautaron dos armas de fuego, dos cargadores, 18 cartuchos, 86 dosis de marihuana, 195 de cristal y un vehículo.
- Sonora: En Nogales, se decomisaron 18 cargadores, 191 cartuchos, 988 dosis de heroína, 400 dosis y 400 cigarros de marihuana, 115 ponchallantas y un vehículo.
Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- ¿Cuántos Frentes Fríos se Prevén en la Temporada 2025-2026? Este es el Pronóstico por Mes.
- Multas de Tránsito en Edomex Tienen Nueva Forma de Pago: Así Puedes Obtener Descuento de 50%.
- Descubren la Telaraña Más Grande del Mundo con Más de 100 Mil Arañas ¿Dónde se Ubica?
Con información de N+.
spb