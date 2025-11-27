Este jueves 27 de noviembre de 2025, el Gabinete de Seguridad dio a conocer el saldo actualizado de la operación “Frontera Norte”, estrategia de seguridad implementada en varios estados del norte del país.

De acuerdo con el informe de hoy, desde el pasado 5 de febrero suman 9 mil 445 personas detenidas y 7 mil 072 armas de fuego aseguradas, además de miles de cartuchos y cargadores decomisados.

Cabe señalar que los resultados del despliegue de seguridad también incluyen el número de autos, laboratorios clandestinos, sustancias químicas, inmuebles y otros insumos asegurados en Baja California, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora y Sinaloa.

En dicho operativo participan las dependencias de seguridad federales:

Secretaría de la Defensa Nacional ( Defensa ).

). Secretaría de Marina ( Semar ).

). Fiscalía General de la República ( FGR ).

). Guardia Nacional ( GN ).

). Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Resultados generales

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, estos son los resultados generales con corte al 26 de noviembre de 2025:

9,445 personas detenidas.

detenidas. 7,072 armas de fuego aseguradas.

de fuego aseguradas. 1,220,039 cartuchos de diversos calibres incautados.

de diversos calibres incautados. 32,560 cargadores decomisados.

decomisados. 112,504.4 kg de droga asegurados, entre ellos 535.04 kg de fentanilo.

asegurados, entre ellos 535.04 kg de 5,723 vehículos incautados.

incautados. 1,122 inmuebles asegurados.

Acciones recientes destacadas

Como en cada reporte, las instancias de seguridad también detallaron algunas de las acciones destacadas más recientes, por estado:

Baja California: En Tijuana se detuvo a una persona, se aseguró un arma corta, dos cargadores, 48 cartuchos útiles, cinco cigarros de marihuana, dosis de metanfetamina y un inmueble.

En Tijuana se detuvo a una persona, se aseguró un arma corta, dos cargadores, 48 cartuchos útiles, cinco cigarros de marihuana, dosis de y un inmueble. Chihuahua : En Chihuahua, se detuvo a 10 personas y se decomisaron ocho armas de fuego , nueve cargadores, 258 cartuchos, tres vehículos, una motocicleta y un inmueble. Mientras que en San Francisco de Borja se detuvo a una persona y se aseguraron dos armas largas, 11 cargadores, 192 cartuchos, tres chalecos tácticos, seis placas balísticas y un vehículo .

: En Chihuahua, se detuvo a 10 personas y se decomisaron ocho , nueve cargadores, 258 cartuchos, tres vehículos, una motocicleta y un inmueble. Mientras que en San Francisco de Borja se detuvo a una persona y se aseguraron dos armas largas, 11 cargadores, 192 cartuchos, tres chalecos tácticos, seis placas balísticas y un . Sinaloa : En Culiacán y Cosalá se localizaron e inhabilitaron 11 áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas y se aseguraron 15,010 litros y 325 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina . La afectación económica a la delincuencia organizada fue de 310 millones de pesos. En Mazatlán, se detuvo a dos personas y se incautaron dos armas de fuego, dos cargadores , 18 cartuchos, 86 dosis de marihuana, 195 de cristal y un vehículo.

: En Culiacán y Cosalá se localizaron e inhabilitaron 11 áreas de concentración de material diverso para la y se aseguraron 15,010 litros y 325 kilos de sustancias para la elaboración de . La afectación económica a la delincuencia organizada fue de 310 millones de pesos. En Mazatlán, se detuvo a dos personas y se incautaron dos armas de fuego, dos , 18 cartuchos, 86 dosis de marihuana, 195 de cristal y un vehículo. Sonora: En Nogales, se decomisaron 18 cargadores, 191 cartuchos, 988 dosis de heroína, 400 dosis y 400 cigarros de marihuana, 115 ponchallantas y un vehículo.

Con información de N+.

