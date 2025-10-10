Operación Frontera Norte: Suman Más de un millón de cartuchos asegurados y 7,968 detenciones

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó hoy, 10 de octubre de 2025, los resultados obtenidos de la Operación Frontera Norte. Esta operación comenzó el pasado 5 de febrero.

La información corresponde al corte realizado el día 9 de octubre de 2025. Las autoridades destacaron que las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.

Video: ¿Los Números Reflejan Buen Funcionamiento de la Estrategia de Seguridad Federal?

Los resultados detallan la magnitud de las acciones de seguridad implementadas en el combate a la inseguridad y al narcotráfico:

Se ha realizado la detención de 7,968 personas .

. El aseguramiento de 6,194 armas de fuego y 1,094,282 cartuchos de diversos calibres.

y de diversos calibres. Se han asegurado 29,085 cargadores .

. Respecto a las sustancias ilícitas, se reporta el aseguramiento de 101,728.4 kg de droga , cantidad que incluye 483.32 kg de fentanilo .

, cantidad que incluye . Además, la operación ha resultado en el aseguramiento de 5,138 vehículos y 967 inmuebles.

Nota relacionada: Detienen al 'Gordo Adolfo' en Nezahualcóyotl, Buscado en Perú y con Ficha Roja de Interpol.

Acciones destacadas por entidad

Entre los resultados específicos, destacan operativos en municipios de Chihuahua, Sinaloa y Sonora:

Chihuahua: en Aldama, se aseguraron cuatro armas largas, 36 cargadores, 1,141 cartuchos, cuatro chalecos balísticos y 17 estrellas ponchallantas. En Coyame del Sotol, se detuvo a una persona, y se aseguraron dos armas largas, cuatro cargadores, 201 cartuchos, un chaleco táctico y un vehículo.

Sinaloa: en Badiraguato, el personal de seguridad localizó e inhabilitó tres campamentos empleados por la delincuencia organizada. En este lugar se aseguró un arma larga, siete cargadores, 1,723 cartuchos, cinco kilos de marihuana, prendas tácticas y un vehículo. En Culiacán, se aseguraron dos armas largas, cuatro cargadores, 90 cartuchos, 420 cigarros de marihuana, 13 teléfonos celulares y dos módems.

Sonora: en distintos municipios, la operación llevó a la detención de cinco personas. Los aseguramientos en el estado incluyeron dos armas de fuego, dos cargadores, 53 cartuchos, 88 dosis de metanfetamina, 96 de marihuana y 19 de cocaína.

Historias recomendadas:

FBPT