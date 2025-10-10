Inicio Nacional Seguridad Operación Frontera Norte: Suman Más de un millón de cartuchos asegurados y 7,968 detenciones

Operación Frontera Norte: Suman Más de un millón de cartuchos asegurados y 7,968 detenciones

El Gabinete de Seguridad detalló los avances de la Operación Frontera Norte; destacaron la detención de más de 7,000 personas

Un hombre vestido de rojo es resguerdado por dos elementos del Ejército.

Con la Operación Frontera Norte suman más de 7,000 personas detenidas. Foto: Gabinete de Seguridad

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó hoy, 10 de octubre de 2025, los resultados obtenidos de la Operación Frontera Norte. Esta operación comenzó el pasado 5 de febrero. 

La información corresponde al corte realizado el día 9 de octubre de 2025. Las autoridades destacaron que las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.

Los resultados detallan la magnitud de las acciones de seguridad implementadas en el combate a la inseguridad y al narcotráfico:

  • Se ha realizado la detención de 7,968 personas.
  • El aseguramiento de 6,194 armas de fuego y 1,094,282 cartuchos de diversos calibres.
  • Se han asegurado 29,085 cargadores.
  • Respecto a las sustancias ilícitas, se reporta el aseguramiento de 101,728.4 kg de droga, cantidad que incluye 483.32 kg de fentanilo.
  • Además, la operación ha resultado en el aseguramiento de 5,138 vehículos y 967 inmuebles.

Acciones destacadas por entidad

Entre los resultados específicos, destacan operativos en municipios de Chihuahua, Sinaloa y Sonora:

Chihuahua: en Aldama, se aseguraron cuatro armas largas, 36 cargadores, 1,141 cartuchos, cuatro chalecos balísticos y 17 estrellas ponchallantas. En Coyame del Sotol, se detuvo a una persona, y se aseguraron dos armas largas, cuatro cargadores, 201 cartuchos, un chaleco táctico y un vehículo.

Sinaloa: en Badiraguato, el personal de seguridad localizó e inhabilitó tres campamentos empleados por la delincuencia organizada. En este lugar se aseguró un arma larga, siete cargadores, 1,723 cartuchos, cinco kilos de marihuana, prendas tácticas y un vehículo. En Culiacán, se aseguraron dos armas largas, cuatro cargadores, 90 cartuchos, 420 cigarros de marihuana, 13 teléfonos celulares y dos módems.

Sonora: en distintos municipios, la operación llevó a la detención de cinco personas. Los aseguramientos en el estado incluyeron dos armas de fuego, dos cargadores, 53 cartuchos, 88 dosis de metanfetamina, 96 de marihuana y 19 de cocaína.

 

