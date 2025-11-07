'Operación Frontera Norte' Supera las 8 Mil 700 Detenciones en Lucha Contra el Narcotráfico

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México ha hecho públicos los resultados acumulados de la “Operación Frontera Norte”, una iniciativa que busca neutralizar la actividad del crimen organizado en el país.

Desde su inicio el pasado 5 de febrero, la operación ha registrado cifras significativas que subrayan la escala del combate a las estructuras delictivas, según el informe más reciente con corte al 6 de noviembre de 2025.

Hasta la fecha del informe, las fuerzas de seguridad han logrado la detención de 8,785 personas. Este esfuerzo se ha materializado en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.

La lucha contra la inseguridad en México se evidencia en el volumen de material incautado durante la "Operación Frontera Norte". En términos de armamento, la operación ha resultado en el aseguramiento de 6,764 armas de fuego, 31,077 cargadores y 1,166,333 cartuchos de diversos calibres.

El operativo también ha impactado la infraestructura logística de las redes criminales, con el aseguramiento de 5,470 vehículos y 1,048 inmuebles.

Operación Frontera Norte en Sinaloa

Uno de los pilares de la “Operación Frontera Norte” es la interrupción de las cadenas de suministro del narcotráfico, particularmente aquellas que manejan drogas de alto impacto.Las acciones específicas en estados clave demuestran la complejidad del desafío.

Sinaloa

En Culiacán, se reportó la detención de cinco personas y el aseguramiento de 20 armas largas, una ametralladora y 25 artefactos explosivos improvisados, además de siete chalecos tácticos.

Los datos revelan un aseguramiento total de 107,567.4 kilogramos de droga. Dentro de este total, se destaca la incautación de 493.92 kg de fentanilo. Específicamente, en una acción realizada en Culiacán, se localizó una mochila que contenía 11 kilos de pastillas de fentanilo

En Badiraguato, un esfuerzo significativo se dirigió contra la producción de estupefacientes, donde las autoridades localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino que se utilizaba para la extracción de hachís. En ese sitio, se aseguraron 300 kilos de marihuana, 300 litros de acetona y equipo especializado, incluyendo cuatro destiladores, un tanque de nitrógeno, tres tanques de gas isobutano y un extractor de gas butano.

Estas acciones representan el balance de las operaciones en curso del Gabinete de Seguridad, enfocado en desarticular las redes criminales.

